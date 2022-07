Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det seneste lange stykke tid er det stort set kun gået én vej for boligsalget: Opad.

Men nu ser det ud til, at det er godt i gang med at vende – og til Børsen kalder en ekspert tegnene for »ildevarslende«.

For det første er der ifølge mediet i øjeblikket ved at ske et markant fald i antallet af solgte boliger.

Og for det andet har de første prisfald efterhånden meldt deres ankomst rundt omkring på boligmarkedet.

I københavnsområdet har det blandt andet ført til, at den såkaldte nedtagningsprocent – hvor man ser på, hvor mange boliger der er kommet af markedet, holdt op imod hvor mange boliger der bliver udbudt – er faldet drastisk.

Til Børsen kalder Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, det for 'ildevarslende'.

Når man ser historisk på det, har nedtagningsprocenten ifølge Curt Liliegreen en tendens til at stige meget, når markedet er varmt, mens det kan vende voldsomt igen, når markedet går den anden vej:

»Det er et meget klart tegn på, at markedet vender, og vi skal nok regne med, at det her er en tidlig advarsel, og at prisstigningstakten kommer til at gå ned fremadrettet,« siger han til mediet.