Rusland er parat til at angribe et NATO-land i 2026 eller 2027.

Denne dystre udmelding kommer nu fra den polske præsident Andrzej Duda.

Det skriver CNBC.

Han mener derfor, at NATO omgående bør øge sine forsvarsudgifter.

Den polske præsident er nu ude at advare mod angreb på NATO-lande fra Putins side. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Den polske præsident er nu ude at advare mod angreb på NATO-lande fra Putins side. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

»Alarmklokkerne ringer,« siger han, og fortsætter:

»Vi har to eller tre år, hvor vi kan øge vores indsats, oplagre ammunition og producere våben for at maksimere europæisk sikkerhed, gøre os klar og sikre, at invasionen ikke sker.«

Polen har i 2023 øget forsvarsudgifterne til næsten fire procent af BNP.

»Alt dette skal gøres for ikke at blive involveret i en kamp. Pointen er at skabe en afskrækkelse, der sikrer, at vi ikke bliver angrebet. Dette er hele pointen, fordi ingen af ​​os ønsker krig,« siger Duda.

Den polske præsident, Andrzej Duda, vil have, at der skal bruges flere penge på forsvaret i NATO-landene. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den polske præsident, Andrzej Duda, vil have, at der skal bruges flere penge på forsvaret i NATO-landene. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

Hans eget land har grænse op til Ukraine.

Tidligere har den danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), også været ude at advare om, at russerne kan være klar til at angribe NATO indenfor tre til fem år.

Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, har i Tagesspiegel også haft de manende ord fremme.

»Vi er nødt til at kalkulere med, at Vladimir Putin en dag sågar angriber et NATO-land.« siger forsvarsministeren, der også sætter en tidshorisont på:

»Vores eksperter regner med, at det kan ske indenfor fem til otte år. « siger han og fortsætter:

»Mange mennesker har endnu ikke forstået, hvor stor faren er. Til tider har jeg indtryk af, at langt fra alle har indset, at vi skal gøre mere for vores sikkerhed.«