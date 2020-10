Den amerikanske politibetjent Daniel Ubeda mente ikke selv, at han gjorde noget galt. Men nu har betjenten alligevel fået en disciplinærsag på halsen.

Mens Daniel Ubeda skulle beskytte vælgerne på et stemmested i Miami, Florida, valgte den 35-årige politimand således at bære en ansigtsmaske med påskriften 'Trump 2020, No more bullshit' – ikke mere pis.

I de fleste amerikanske stater kan vælgerne på grund af coronakrisen stemme tidligt. I mange stater er stemmestederne allerede åbnet, selv om optællingen først finder sted på valgdagen 3. november.

Og i den anledning har mange stater, amter og byer udstationeret politistyrken for at undgå intimidering af vælgere.

Valgsted i Florida. Politibetjent i fuld uniform og iført Trump-ansigtsmaske. Foto: twitter Vis mere Valgsted i Florida. Politibetjent i fuld uniform og iført Trump-ansigtsmaske. Foto: twitter

USA's siddende præsident, Donald Trump, har selv opfordret sine vælgere til at gå ud og 'inspicere' valgstederne for at undgå det, han kalder 'udbredt snyd'.

Højreekstremistiske grupper som The Proud Boys har lovet, at de med både ansigtsmasker og skarpladte semiautomatiske geværer vil gå præsidentens ærinde ved at møde op på stemmesteder over hele landet.

Men ifølge sin egen øverstkommanderende, Jorge Colina, har politibetjenten Daniel Ubeda misforstået noget helt grundlæggende.

»I arbejdsøjemed skal vi som repræsentanter for loven undgå enhver form for politisk arbejde. Vi er her på alle borgeres vegne,« skriver Miamis politichef i en pressemeddelelse.

Det var den demokratiske leder og valgstedsarbejder Steve Simeonidis, der tog billedet med sin mobiltelefon. Og på Twitter skriver han:

'Det er foragtelig opførsel. Politiet skal forhindre, at vores vælgere skal føle sig truet. I stedet gør Officer Ubeda sig selv til en del af problemet.'

Til betjentens forsvar fastholder hans lokalchef, at Daniel Ubeda blot var mødt op for selv at stemme.

Men til det svarer den øverstbefalende:

»Uanset hvad, så bør vores betjente ikke være iført fuld uniform og politisk propaganda på én gang.«