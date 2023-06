Politiet er torsdag kommet med en opdatering på den eftersøgning i et portugisisk vandreservoir, der i sidste uge blev gennemført i forbindelse med Madeleine McCann-efterforskningen.

'En række genstande blev fundet i forbindelse med operationen. De vil blive evalueret i de kommende dage og uger,' lyder det.

Det skriver Sky News.

I udtalelsen fra tysk politi lyder det videre, at eftersøgningen som planlagt varede i tre dage ved naturområdet Arade.

'Et på forhånd defineret området langs reservoiret blev fuldstændig afsøgt for mulige beviser,' fremgår det af en udtalelse.

Der er dog ingen meldinger om, hvad der præcist blev fundet af potentielle nye spor i den efterhånden 16 år gamle sag.

'Det er endnu ikke muligt at sige, om nogle af genstandene faktisk er relateret til Madeleine McCann-sagen,' vurderer tysk politi i Braunschweig.

Det er her, at man er i færd med at bygge en sag mod den hovedmistænkte Christian Brückner.

Og i torsdagens udtalelse konstateres det, at det arbejde vil vare i 'nogen tid endnu'.

