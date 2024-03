»Hvor er Julius?«.

Sådan lyder det spørgsmål, som hele Norge har grublet over de seneste 48 timer...

Eller i hvert fald personalet på Color Line-færgen mellem Kristiansand og Hirtshals.

Træ-chimpansen med en vægt på 30 til 40 kilo forsvandt nemlig sporløst fra deres 'Superspeed'-færge tirsdag aften efter i 16 år at have stået trofast på sin plads i skibets restaurant.

Et vaskeægte påskemysterie.

Men nu er påskemysteriet blevet til påskemagi.

Norske Dagbladet skriver nemlig, at træaben i nat blev opdaget af vagter foran færgeterminalen.

Julius var blevet pakket ind i en sort sæk, og søndag morgen var den pakket ud og tilbage på sin plads i restauranten igen.

»Vi er meget glade for at have Julius tilbage, og i dag er flaget hejst for ham. Han er uskadt og lige så sød,« siger salgs- og marketingschef fra Color Line, Nina Moland Andersen.