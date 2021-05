Nu er smitten med coronavirus også nået til Mount Everest. Det er i hvert fald konklusionen på den artikel, BBC bringer om situationen i den såkaldte Everest Base Camp.

Bjergbestigere og myndighederne i lejren har fortalt avisen, at de har set en stigning i antallet af smittede med covid-19-symptomer. I alt 17 personer er blevet sendt på hospitalet i Katmandu med mistanke om smitte.

På det private hospital i Katmandu, CIWIC-klinikken, bekræfter ansatte, at patienter er testet positive for coronavirussen, efter at de er ankommet fra lejren på Mount Everest.

Ikke desto mindre nægter den nepalesiske regering indtil videre ethvert kendskab til nogen virustilfælde på bjerget. Det virker, som om regeringen underspiller situationen for ikke at blive presset til at lukke bjerget for alle bjergbestigere.

Sherpaer og bjergbestigere forbereder at ofre til guderne, før turen går videre op på Mount Everest. Foto: PRAKASH MATHEMA

Udenlandske klatrere er økonomisk værdifulde for den lokale regering. Sidste år blev Mount Everest helt lukket på grund af pandemien.

Der er seriøse forventninger i bjergbestigerkredse om, at en ny lukning vil være katastrofal for lokalbefolkningen.

Antallet af smittede er steget markant i Nepal i de seneste uger.

Embedsmænd fra Nepals turistministerium kunne BBC ikke få fat på. Men en sekretær fra ministeriet for kultur, turisme og civil luftfart fortalte, at ministeriet ikke var klar over, at der var coronavirus på lejren ved Mount Everest.

Der arbejdes på at sætte telte op i baselejren på Mount Everest. Foto: PRAKASH MATHEMA

Himalayas redningsservice har en klinik på baselejren, og de fortæller, at de har fået besked fra Katmandu om, at 17 positive smittetilfælde er blevet fløjet ud af Everest.

Et af de større ekspeditionshold, som ikke vil have sit navn offentliggjort, fortæller til BBC, at nogle af deres medlemmer tidligere er blevet testet positive for coronasmitte, men at de alle er kommet sig over smitten.

Nordmanden Erlend Ness fortæller, at han er testet positiv for virussen tre gange på to forskellige hospitaler i Katmandu i sidste måned.

Først troede lægerne, at han led at højdesyge, men han blev diagnosticeret med coronavirus, efter han var blevet fløjet ned fra baselejren.

Baselejren ligger omkring 140 kilometer nordøst for Katmandu, Nepals hovedstad. Foto: PRAKASH MATHEMA

Der er pr. 26. april udstedt 394 tilladelser til at bestige Mount Everest i år. Det betyder, at flere end 1.500 personer vil befinde sig på bjerget, inklusive supportfolk.