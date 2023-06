»Der ligger en mand smurt ind i blod på jorden, mens hans kone sidder ved siden af og græder.«

Sådan beskriver Mikael Thiesen det voldsomme syn, der møder ham lørdag morgen i den ukrainske hovedstad Kyiv.

Tidligt lørdag morgen har et russisk missil ramt en 24-etagers bygning. En kollision, der ifølge det ukrainske medie Kyiv Post har kostet mindst tre personer livet, mens yderligere otte personer er blevet såret.

Blot et par gader væk fra bygningen, opholdt Mikael Thiesen sig i sin lejlighed, da han hørte eksplosionen.

Her ses det store hul, der er kommet efter eksplosionen. Foto: Mikael Thiesen Vis mere Her ses det store hul, der er kommet efter eksplosionen. Foto: Mikael Thiesen

»Pludselig hørte jeg et voldsomt brag og skyndte mig hen for at hjælpe min kollega, der boede i bygningen,« fortæller Mikael Thiesen, der til dagligt arbejder for sikkerhedsfirmaet EAGLE SHARK, som også opererer i Ukraine.

Derfor befinder Mikael Thiesen sig i den ukrainske hovedstad, hvor han bor i de perioder, hvor han arbejder.

Selvom bombealarmer og eksplosioner er blevet hverdag for Mikael Thiesen, så var der noget særligt voldsomt ved synet af den sørgende kvinde, som stak i hjertet.

»Det var et hårdt syn. Man skal lige forstå, hvad man står og kigger på, når der ligger døde mennesker smurt ind i blod og med grædende slægtninge omkring sig,« siger han.

Mikael Thiesen arbejder for et sikkerhedsfirma og befinder sig derfor i Ukraine. Foto: Mikael Thiesen Vis mere Mikael Thiesen arbejder for et sikkerhedsfirma og befinder sig derfor i Ukraine. Foto: Mikael Thiesen

Da Mikael Thiesen kigger op, kan han tydeligt se et kæmpe hul i lejlighedskomplekset.

»Det er jo vildt, hvor store ødelæggelser et missil kan skabe,« fortæller han.

Rundt om ham er bilerne smadret, glasskår og fragmenter falder ned fra bygningen og ligdele ligger spredt flere steder.

»Den materielle skade var enorm,« fortæller Mikael Thiesen.

Flere biler omkring bygningen er blevet smadret, fortæller Mikael Thiesen. Foto: Mikael Thiesen Vis mere Flere biler omkring bygningen er blevet smadret, fortæller Mikael Thiesen. Foto: Mikael Thiesen

Hverken Mikael Thiesen eller hans kollega kom noget til i forbindelse med eksplosionen. Men episoden har alligevel sat spor i Mikael.

»Det kunne lige så godt have været min bygning, de ramte. Det kom virkelig tæt på, og det føles så meningsløst at se civile blive ramt,« slutter han.

Mens kampene om Ukraine fortsætter, er verdens øjne i øjeblikket særligt rettet mod Rusland. Her er Wagner-gruppen og russiske soldater begyndt at bekæmpe hinanden på russisk jord.

Du kan få seneste nyt om situationen i Rusland i B.T.s liveblog.