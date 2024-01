Regnen er skyllet ind, mens tre turister og to guider blot har kunnet krydse deres fingre og bede til de højere magter.

Lørdag morgen blev fem personer nemlig fanget inde i den slovenske grotte Krizna Jama.

De tre turister havde med to guider bevæget sig godt ind i dybet, da det begyndte at regne kraftigt, og vandstanden i grotten steg voldsomt.

Så meget, at det ikke var muligt at komme ud igen.

Derfor har dykkere og redningsfolk de seneste to døgn kæmpet for at få reddet de fem personer.

Og det er nu lykkedes.

Således skriver flere slovenske medier, at dykkerne nu har fået de fem personer ud i sikkerhed.

Det skulle dreje sig om et hold på seks dykkere, der ved middagstid gik i gang med redningsaktionen.

De fem strandede personer befandt sig på et tørt område cirka to kilometer inde i grotten.

Dykkerne fik selv bevæget sig ind til de fem personer, placerede dem i en lille båd og fik dem hjulpet ud i den, skriver flere medier.