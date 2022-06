Lyt til artiklen

En »ekstremt vigtig« og »meget interessant« tale er under opsejling fra Putin.

Det beretter flere russiske medier hvert fald ifølge Dagbladet.

Det vil ske på den årlige konference 'Economic Forum', der i disse dage og frem til den 18. juni afholdes i Sankt Petersborg, og hvor flere russiske og internationale erhvervsledere er til stede.

Talen vil blive afholdt på fredag. Men hvad indholdet i talen vil være, går de russiske medier ikke nærmere ind i for nu.

Der har i forvejen været store ændringer til Putins årlige konference. For mange af dem, der plejer at deltage, er nu underlagt sanktioner fra Vesten og vil gøre alt, hvad de kan for at undgå rampelyset.

Flere har også været bange for at deltage af frygt for at blive ramt af sanktioner.

Derfor har flere angivelig spurgt Roscongress – der er arrangør af forummet – om at få deres navne slettet på de skilte, de får.

Flere erhvervsledere har også udtalt, at de vil tage hjem før tid for ikke at overvære Putins årlige tale. Ingen større internationale virksomheder har meldt deres ankomst, og mange har angivelig aflyst deres deltagelse.