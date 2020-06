"Det ville have været en god afslutning, hvis man kunne have stillet nogen for retten og fælde en skyldig."

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, beskriver politikeren Olof Palme som en betydningsfuld politiker, hvis arv til eftertiden stadig er levende.

- Der er gået 34 år siden drabet, men arven efter Olof Palme er højst levende, siger Stefan Löfven ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Det ville have været en god afslutning, hvis man også havde kunnet stille nogen for retten og fælde en skyldig. Men jeg konstaterer, at dette nok er så tæt på sandheden, som man kan komme det, siger han.

Löfven siger, at det er anklagemyndighedens afgørelse at afslutte Palmesagen, og han fastslår, at han har tilld til konklusionen.

Udtalelserne kommer efter chefanklager Krister Petersson ved et pressemøde havde udpeget den såkaldte skandiamand Stig Engström, som Olof Palmes morder.

Engström døde i 2000. Palme blev dræbt 28. februar 1986.

Löfven understreger, at det bedste ville være at finde tekniske beviser eller andre beviser, som kunne føre til en fældende dom.

Statsministren pointerer også, at det ser ud til, at der blev gjort meget forkert i de tidligere faser af den 34 år lange efterforskning af drabet på Olof Palme.

Stefan Löfven var selv 28 år, da Palme blev skudt.

- Det er et traume - et åbent sår - at drabet ikke får nogen endelig løsning. Det er en gåde uden løsning. Værst har det været for familien.

Löfven siger, at han tidligere på ugen var blevet orienteret om indholdet i onsdagens historiske pressekonference.

Udover Löfven var tidligere medlemmer af partiledelsen hos Socialdemokraterna blevet orienteret om udviklingen i sagen.

Palmefterforskningen er Sveriges største politiundersøgelse. De økonomiske omkostninger for 34 års efterforskning menes ifølge det svenske politi at ligge på omkring 600 millioner svenske kroner (omkring 430 millioner danske kroner).

/ritzau/TT