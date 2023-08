Op mod 60.000 kvinder er indrullet i det ukrainske forsvar - 5.000 af dem i frontlinjen, hvor mange er blevet dræbt i Putins krig.

Kvinderne er ikke pålagt krigstjeneste som mænd, og er alle frivillige.

Også den ukrainske viceforsvarsminister har fremhævet landets militær for at have rekordmange kvinder.

Alligevel udtrykker kvinderne flere steder vrede over stigmatisering, manglende uniformer og chikane.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Mediet har interviewet soldaterne selv samt flere organisationer, der assisterer dem.

Der er ellers over de seneste år kommet ligestilling på papiret i den ukrainske hær, men ifølge en 27-årig delingssergent er der stadig problemer, hvilket også er beskrevet i flere internationale medier.

»Jeg vil sige, vi er nødt til at bekæmpe to fjender samtidig,« udtaler sergenten Nadiya Haran til The Guardian.

Hånden tilhører kvinden Iryna Filkina, der blev dræbt af russiske soldater i 2022. Foto: Zohra Bensemra/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hånden tilhører kvinden Iryna Filkina, der blev dræbt af russiske soldater i 2022. Foto: Zohra Bensemra/Reuters/Ritzau Scanpix

Nadiya Haran har selv oplevet, at hun i 2017 ikke kunne blive oversætter, fordi kvinder på det tidspunkt ikke måtte have ledende stillinger i kampsituationer.

Siden har hun oplevet, at kvinder i høj grad må bære uniformer skabt til mænd, med mindre de selv køber dem.

Hærens uniformer er ikke designet til kvinder, så enten strammer de over brystet eller buler ud over maven, hvilket udsætter vitale organer for mulige skader.

Også militære støvler til kvinder er svære at opstøve.

Det har betydet, at hun selv har fået en knæskade under kampe i Donetsk-regionen, fordi hun ikke kunne bevæge sig tilstrækkeligt.

Hun har også fået at vide, at 'hendes plads er i køkkenet', da hun netop var vendt tilbage fra frontlinjen.

En anden kvindelig soldat fortæller til The Guardian, at hun måtte bruge to år på at blive accepteret i hæren på grund af sit køn, og at hun er blevet nødt til at købe sit eget udstyr for at undgå smerter.

Et andet problem er mangel på urinanordninger, der gør det muligt for kvinder i skyttegrave at urinere stående og dermed undgå infektioner.

Og så er der beretninger om seksuel chikane og sexisme, som ifølge The Guardians kilder er et problem, og som også er beskrevet af BBC.

I løbet af det seneste år har der også været beretninger om voldtægter begået af russiske soldater i Ukraine, og mange kvindelige ukrainske soldater frygter at blive udsat for seksuel vold, hvis de bliver taget til fange.

Det ukrainske forsvarsministerium er ikke vendt tilbage på The Guardians henvendelse.