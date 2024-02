Han var et af de helt store navne ved den årlige konservative CPAC-konference lige uden for Washington, DC, den nyvalgte argentinske præsident, Javier Milei.

Mange lokale og en større gruppe argentinere var taget til konferencen for at se ham tale. Men da han var færdig, brød kaos løs, og han måtte flygte.

Selve talen, som den nyvalgte og yderst kontroversielle argentinske præsident holdt på CPAC, var ikke specielt ophidsende.

Milei er gammel økonomiprofessor, og det kunne man mærke i store dele af seancen, der var så monoton og forelæsning-agtig, at en britisk kollega ved siden af B.T.s udsendte højlydt brokkede sig over kedsomheden.

Det hele blev ikke hjulpet af, at Milei talte på spansk og derfor havde oversætter på. Og det blev heller ikke bedre af, at Donald Trump havde talt ikke længe inden til enorme klapsalver, jubelråb og gentagne grin fra salen, når han efterlignede Joe Biden eller fortalte anekdoter fra tiden i Det Hvid Hus.

Alligevel var mange blevet tilbage for at høre Javier Milei tale.

Det er formentlig fordi, den nyvalgte argentinske præsidents rygte også er nået til USA.

Milei er en økonom ind til benet. Nogle vil endda måske kalde ham ekstrem. Både under sin valgkamp og ved CPAC talte han dunder mod socialisme, en stor stat og medier.

Samtidig har Milei taget Donald Trumps slogan til sig, men skiftet lidt ud, så det i stedet hedder ‘Make Argentina Great Again’.

Milei er blevet kendt for at have en motorsav med til sine vælgermøder. Og noget af det første, han gjorde, da han blev valgt, var at nedlægge en række ministerier i hjemlandet.

Og så har han foreslået, at Argentina skal gå bort fra sin egen møntfod Pesoen og i stedet adoptere den amerikanske dollar, så det sydamerikanske land, der over de seneste årtier er gået fra den ene lurende statsbankerot til den anden, kan få noget økonomisk stabilitet.

Yderligere er han gået i gang med sine løfter om at skære den argentinske stat ned til et minimum. På nær på ét område. Og det er abort, som han er en udtalt modstander af. Her skal staten være en afgørende faktor i at forhindre kvinder i at få netop abort.

Javier Milei fik taget billeder med flere af de fremmødte, inden han måtte flygte.

Milei, der er let genkendelig med sine rock 'n' roll-bakkenbarter og vilde hår, har i øvrigt trukket overskrifter for sit meget tætte forhold til sin søster, der er en af hans nærmeste rådgivere, og for hans hunde, hvoraf flere angiveligt er kloner.

Alle disse faktorer har på kort tid sat Javier Milei på verdenskortet. Han er voldsomt eftertragtet. På både godt og ondt.

Og det var tydeligt efter Mileis tale ved CPAC. Her stimlede en stor gruppe mennesker sammen ved udgangen fra den store sal på Gaylord-resortet, hvor den argentinske præsident havde talt kort for inden, i håb om at få et glimt af Milei eller måske ligefrem et billede med ham.

Så da han endelig kom ud lidt længere henne ad gangen, begyndte mange at løbe, skubbe og omringe præsidenten.

Til at begynde med fik Milei taget en masse billeder og hilst på folk. Men på et tidspunkt blev skubberiet så voldsomt, at sikkerhedsvagter og Secret Service måtte træde ind.

I videoen øverst i artiklen kan man se, hvordan skubberierne udviklede sig, og vagter måtte træde til og få præsidenten væk.

Hvad man dog ikke kan se, er, at Secret Service til sidst måtte flygte ud af den lange gang i kongrescenteret med Milei og råbe flere fra den begejstrede menneskemængde an.

Milei blev derefter ført i sikkerhed i en tilstødende bygning, inden han nogle timer senere blev kørt væk i sin kortege.

Højst dramatisk afslutningen på CPAC.