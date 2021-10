Pludselig gik døren op. Og dér stod han. Med sin bue og sin pil.

»Han trak en pil op og sigtede direkte mod mig, og alt, jeg kunne tænke, var: 'Han vil dræbe mig'.«

Onsdag den 13. oktober er en dag, som 41-årige Joanne McGregor aldrig kommer til at glemme, fortæller hun til det norske medie ABC Nyheter.

Hun var på vej hjem fra en middag i Kongsberg og var ved at hjælpe sin femårige datter ind i bilen, da det hele gik galt.

Datterens far, politimanden Rigoberto Villarroel, var sammen med dem ved bilen, men hans opmærksomhed blev fanget af en kvinde, der opførte sig mærkeligt ved den Coop-butik, hvor bilen holdt parkeret.

Joanne McGregor lagde mærke til, at han gik rundt om hjørnet og hen til butikken, og da han ikke kom hurtigt tilbage, tog hun datteren ud af bilen og begyndte at gå hen mod butikken, skriver ABC Nyheter.

Hun nåede ikke langt, før en kvinde, der sad i en bil, råbte, at hun skulle søge væk, da »der er en mand, der går rundt og skyder«. Stort set samtidig fik Joanne McGregor øje på en anden kvinde, der stod på den anden side af vejen og holdt sig om armen.

I armen havde hun et blødende hul.

Joanne McGregor fik den sårede kvinde med sig, og de søgte tilbage til bilen, som datteren hurtigt blev sat ind i, mens Joanne McGregor ringede til alarmcentralen.

»Pludselig sprang døren (til Coop-butikken, red.) op, og han (gerningsmanden, red.) kom ud. Sekunderne gik meget langsomt. Så tog han en pil op og sigtede direkte mod mig,« fortæller den 41-årige kvinde til norsk TV 2.

Skuddet ramte forbi.

»Jeg ved, han prøvede at skyde mig, men jeg formåede at kaste mig bag bilen. Jeg sad der og tænkte: 'Nu kommer han for at dræbe mig'. Det var utroligt ubehageligt, og jeg har aldrig været så bange før,« forklarer hun videre.

Til ABC Nyheter fortæller hun, at hun forsøgte at se rundt om bilen for at holde øje med, hvilken side af bilen gerningsmanden ville gå rundt om.

Men han dukkede aldrig op. I stedet forsvandt han videre ned ad en anden gade.

Noget tid senere modtog Joanne McGregor et opkald fra datterens far. Han fortalte, at gerningsmanden var blevet anholdt, men at han selv var blevet ramt i ryggen af en pil. Han havde det dog efter omstændighederne fint.

Klokken var 18.47, da den formodede gerningsmand blev anholdt.

Det anholdte viste sig at være en 37-årig dansk statsborger, der siden har erkendt at have stået bag angrebet i Kongsberg, der endte med at koste fem mennesker livet, mens tre andre blev såret. En af dem var Rigoberto Villarroel.

Den anholdte, Espen Andersen Bråthen, skal nu mentalundersøges, og han befinder sig i øjeblikket på en lukket institution.

Politiet oplyste i sidste uge, at deres stærkeste hypotese om drabene er, at de skyldes sygdom hos gerningsmanden.