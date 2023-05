Der venter russerne 'en brat opvågnen'.

Sådan lyder det fra den amerikanske senator Lindsey Graham, der efter sigende har fået et vist indblik i de planer, som de ukrainske styrker har i støbeskeen i forbindelse med den ventede modoffensiv.

Det fortæller den ledende republikaner til Politico.

I weekenden lagde Lindsey Graham vejen forbi den ukrainske hovedstad, Kyiv, for tredje gang under den igangværende krig.

Her ses Lindsey Graham under sit møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, den 26. maj. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Lindsey Graham under sit møde med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, den 26. maj. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

Under et telefoninterview, efter den amerikanske politiker er vendt hjem igen, fortæller han, at han under besøget fik et 'dyk' ned i Ukraines militærplaner.

I den forbindelse fortæller han, at russerne står 'over for en brat opvågnen':

»I de kommende dage vil du se en ret imponerende magtdemonstration fra ukrainerne,« siger Lindsey Graham ifølge Politico.

Den amerikanske senator ønsker dog ikke at afsløre nogen nærmere detaljer om planerne eller timingen af dem.

Han fortæller dog, at de såkaldte 'formgivnings-operationer', som er angreb, der blandt andet skal strække det russiske forsvar ud, allerede er gået i gang.

Adspurgt om han tror, at Ukraine kan presse Rusland ud inden årets udgang, svarer Graham ifølge Politico ikke 'ja'.

Han siger dog, at førsteprioriteten er at erobre 'nogle strategiske områder tilbage'.

Det vides endnu ikke, hvornår den forventede ukrainske modoffensiv vil gå i gang – eller hvad den præcist vil bestå af.

Tirsdag fortalte en af den ukrainske præsidents rådgivere, Mykhajlo Podoljak, dog i et interview med CNN, at der 'allerede er en form for arbejde i gang for at øge intensiteten af beskydningen mod Ruslands logistikstøtte' for at reducere deres (russernes, red.) kampkapacitet i den nærmeste fremtid og for at 'løsne' deres forsvar.

Det er ifølge CNN ligeledes nogle af de angreb, som ofte omtales som 'formgivnings-operationer', da de har til formål at forsøge at 'forme' slagmarken på en bestemt måde.

I dette tilfælde til ukrainernes fordel.

»Alt, hvad der sker nu, er en forløber for et modangreb, en nødvendig forudsætning,« forklarede Podoljak tirsdag.