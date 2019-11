Regeringen vil skrue bissen på over for illegale migranter, og det har nu resulteret i rydning af to lejre.

Fransk politi har torsdag ryddet to teltlejre i det nordlige Paris med flere end 1600 migranter.

Migranterne havde slået lejr ved områderne Porte de la Chapelle og Seine-Saint-Denis, hvor de har boet i telte nær ringveje og motorvejstilkørsler.

Rydningen af migrantlejrene kommer, dagen efter at premierminister Édouard Philippe bebudede en strengere kurs over for migranter.

- Vi vil have kontrollen over vores migrationspolitik tilbage, sagde han onsdag og varslede en række initiativer.

Migranterne er i første omgang kørt væk med busser. De vil blive indkvarteret i centre, mens eventuelle anmodninger om asyl behandles.

Der er især tale om migranter fra Afrika og Mellemøsten, og rydningen foregik ifølge Reuters i god ro og orden.

Politiet vil forblive på stedet den kommende tid for at sikre, at migranterne ikke vender tilbage.

Migrantlejre er med jævne mellemrum dukket op i Frankrig siden 2015.

I 2016 blev en stor lejr i Calais ryddet, og siden dengang har mange migranter i stedet valgt at slå sig ned i og omkring Paris.

/ritzau/Reuters