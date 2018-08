Melania Trumps forældre er blevet amerikanske statsborgere under lov, som præsident Donald Trump vil afskaffe.

New York. USA's førstedame Melania Trumps slovensk fødte forældre har fået amerikansk statsborgerskab.

Det oplyser parrets advokat Michael Wildes ifølge flere medier.

Donald Trumps svigerforældre, Viktor og Amalija Knavs, aflagde troskabsed til USA ved en privat ceremoni torsdag i New York, skriver nyhedsbureauet AFP.

Både Viktor og Amalija Knavs er over 70 år, og begge er gået på pension. Melania Trumps far var i mange år bilsælger i Slovenien, mens hans hustru arbejdede på en tekstilfabrik.

Det er uvist, hvor lang tid processen med at opnå statsborgerskab har taget, men ifølge advokat Michael Wildes har parret selv søgt om at blive statsborgere og ikke modtaget særbehandling.

- De fik økonomisk støtte fra deres datter, og da de først havde fået det grønne kort (opholds- og arbejdstilladelse, red.), ansøgte de om statsborgerskab, siger advokaten til NBC News.

Efter amerikansk lov skal personer med permanent opholdstilladelse have boet i landet i mindst fem år, før de kan søge om statsborgerskab.

Donald Trump har lagt en hård politisk linje over for immigranter, og i januar foreslog han at stoppe netop den form for familiebaseret immigration, som har sikret Melanias Trumps forældre statsborgerskab.

Trumps udspil, som Kongressen afviste, ville begrænse immigranter som hans hustru til kun at kunne støtte ægtefæller samt mindreårige børn økonomisk, så familier kan blive forenet i USA.

Forældre, voksne børn eller søskende derimod ville ifølge Trumps forslag være udelukket fra at kunne komme ind i USA på den måde.

Præsidenten mener, at reglerne er med til at fratage amerikanere job og truer den nationale sikkerhed. Trump er fortaler for et system, der begunstiger uddannede og engelsktalende personer.

Det er ikke mere end et par uger siden, at Donald Trump i et tweet igen udtalte sig negativt om det, han kalder "kæde"-migration.

Melania Trumps forældre opholder sig en stor del af året i USA, hvor de ofte tilbringer tid med deres datter og barnebarnet Barron.

/ritzau/AFP