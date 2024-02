Hvis vi går et år tilbage i tiden til etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, var der en positiv stemning omkring Zelenskyj og hans land.

Et år senere er det ændret komplet. Ukraine står et uhyggeligt svært sted, mener to førende eksperter. Noget skal ske.

»Situationen for Ukraine er grum. Rusland har det strategiske overskud og initiativ. Og muligvis gør de klar til endnu større militære operationer,« siger den tidligere australske general Mick Ryan i et interview med B.T.

Mick Ryan har siden den fulde krigs udbrud 24. februar 2022 givet sin indsigt på sociale medier, hvor han har i tusindvis af følgere.

Det samme har den danske Ruslandekspert Flemming Splidsboel fra DIIS.

Også han mener, at situationen for Ukraine er skidt her to år inde i krigen.

»Vi står et sted stadigvæk, synes jeg, hvor der er stor usikkerhed. Der er usikkerhed om det, der sker på slagmarken. Det ser dog ud til, at russerne har mest fremgang. Senest har de jo erobret Avdijivka. Det ser ud til, at de har mest fremgang også generelt militært. De producerer mere. Der er større optimisme. De har haft held til at mobilisere en større del af deres befolkning,« siger Flemming Splidsboel.

»Jeg synes, stemningen omkring Ukraine var mere positiv ved etårsdagen, end den nu er ved toårsdagen,« uddyber han.

Som situationen er lige nu, er der ingen tvivl om, at Vladimir Putin har mere at smile af end Volodymyr Zelenskyj.

Det russiske samfund er for alvor blev indstillet til en lang krig. Op mod 40 procent af dette års budget går direkte eller indirekte til krigen i Ukraine.

Samtidig er Ukraines økonomi nærmest i ruiner. Alt bruges på krigen, mens resten af samfundet er afhængig af støtte udefra. Og her bliver det stadig sværere for Zelenskyj at få hjælp.

Ikke mindst i USA, hvor republikanerne i Repræsentanternes Hus blokerer for yderligere hjælp til partneren i Østeuropa.

Krigstrætheden i landet er udtalt.

Der er nu gået to år med krig i Ukraine. Og landet står et svært sted. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er nu gået to år med krig i Ukraine. Og landet står et svært sted. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Folk er trætte. Jeg var i Ukraine i slutningen af sidste år, og alle er trætte af krig,« siger Flemming Splidsboel.

På slagmarken betyder den manglende støtte ude fra samt problemer med at få friske soldater til frontlinjen, at Ukraine også er trængt.

»I øjeblikket er Ukraine i defensiven, mens de venter på udstyr fra Europa og USA,« siger Mick Ryan.

Direkte adspurgt kan de to eksperter dog godt finde enkelte lyspunkter, lyder svaret.

»Ukraine har yderst professionelle folk i spidsen, som i modsætning til Rusland vil gøre det bedste for deres befolkning,« siger Mick Ryan.

»Og de har tidligere kæmpet sig gennem meget svære situationer uden meget hjælp ude fra. Det så vi 2022. Det har vi det med at glemme, men der kom Ukraine igennem. Og med flere folk og våben fra Vesten, så kan Ukraine rent faktisk godt komme til at få fremskridt på slagmarken,« uddyber han.

For Flemming Splidsboel handler et lyspunkt om, at den undertrykkelse og kurs, der er i Rusland, formentlig ikke kan blive ved for altid.

Men lige nu er det svært.

»Det er svært at finde lyspunkter. Altså, personligt er jeg mere forurolig nu, end jeg har været i lang tid. Det må jeg sige. Hvis vi skal finde et lyspunkt i det, så er det, at det knækker på et tidspunkt i Rusland. Det er der ingen tvivl om. Hvor vi så står henne der, det vil være rigtig svært at sige. Fordi det afhænger også af, om det bliver i år, eller om fem år, eller først om 30 år.«

»Men det kan ske lige pludselig. Der var heller ingen, der havde set murens fald og Sovjetunionen kollaps, siger han.