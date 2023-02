Lyt til artiklen

De kan tilsyneladende ikke lade skydevåbnene blive hjemme.

Et gevær med 163 stykker ammunition blev konfiskeret fra en mand, der gik om bord på et fly i New Orleans på valentinsdag. Det er blot et eksempel på et trend, der bliver mere og mere synligt i USA.

I nogle dele af landet forsøger flere passagerer at bringe deres våben med sig gennem sikkerhedskontrollen i indenrigslufthavne.

2022 var et rekordår for våben fundet i bagagetjek i indenrigslufthavne i Amerika. Transportation Security Administration (TSA) oplyser, at 2023 meget vel kan blive endnu værre.

163 stykker ammunition forsøgte manden også at tage med sig i kabinen 14. februar. Foto: TSA Vis mere 163 stykker ammunition forsøgte manden også at tage med sig i kabinen 14. februar. Foto: TSA

De har slået alarmen i Seattle, Washington, D.C. og i Indianapolis. Det skriver BBC.

TSA har fundet 6.542 skydevåben ved lufthavnstjek i løbet af det seneste år. Næsten 88 procent var ladte våben.

Rejsende må godt pakke deres våben ned i deres bagage, som bliver transporteret i bagageafdelingen på flyet. Men de skal fortælle selskabet, at de har våben med sig, når de tjekker ind.

Våben er ikke tilladt i kabinen. Heller ikke, hvis passageren har tilladelse til at 'bære et skjult våben'.

Nogle lufthavne kan allerede nu se en stigning i forhold til antallet af medbragte våben sidste år.

Det, de opdagede i New Orleans 14. februar, var specielt – på grund af den megen ammunition, der blev fundet. Det var for øvrigt det andet våben, der blev fundet i lufthavnen den dag.

Sidste år fik TSA maksimumbøden for ulovligheder med skydevåben sat op til 105.000 kroner. Synderen kan også blive anholdt – eller få våbnet konfiskeret.

Alligevel stiger antallet, og TSA har fundet flere våben hvert eneste år siden 2010 – undtagen i 2020, hvor coronapandemien lagde en alvorlig dæmper på folks rejselyst.

Eksperterne mener, at noget af problemet er simpelt at løse.

»Det, vi oplever med våben i lufthavne, er i virkeligheden også, hvad vi ser i vores samfund.« siger TSAs David Pekoske til Associated Press.

»I samfundet er der flere mennesker, der bærer skydevåben, end før.«