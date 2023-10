Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Hamas-terrorister har dræbt over 1.000 personer i Israel siden lørdag, men det er langt fra første gang, konflikten har været blodig. Hvornår foregik den første Arabiske-Israelske Krig mellem israelere og palæstinensernes støtter i regionen? 1944

1948

1954

1958 I 1967 var den gal igen. Israel og Egypten gik i krig med hinanden, før Jordan og Syrien gik med Egypten i krigen. Hvor mange dage gik der, før Israel havde vundet krigen og indtaget områder i alle tre lande? 6 dage

60 dage

600 dage

6000 dage Israel indtog under krigen tre landområder, der den dag i dag stadig er underlagt israelsk kontrol. Hvilket af følgende landområder har Israel givet afkald på igen? Golan-højderne

Vestbredden

Sinai-halvøen

Gazastriben I Gazastriben bestemmer Hamas, og det har de gjort siden 2006. Hvad hedder partiet, der bestemmer på Vestbredden? Hizb ut-Tahrir

Fatah

Hamas

PNA Flere eksperter tror, Hamas har modtaget hjælp til terrorangrebet fra et andet muslimsk land. Hvilket? Irak

Saudi-Arabien

Iran

Jordan

