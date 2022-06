Lyt til artiklen

En amerikansk mand, der beskyldes for at have myrdet sine tre børn, efterlod en besked til konen: »Hvis ikke jeg kan få dem, så skal du heller ikke have dem.« Sådan står der i anklagerne i retssagen mod ham.

Den 35-årige Jason Karels, der bor i Round Lake Beach i staten Illinois, anklages for at have druknet den femårige Bryant Karels, den treårige Cassidy Karels og den toårige Gideon Karels.

Politiet fandt beskeden, da de gennemsøgte Jason Karels hjem. Det skriver Sky News.

Tv-selskabet NBC skriver, at børnene havde tilbragt weekenden sammen med deres far.

Den 35-årige Jason Karels har formentlig slået sine tre små børn ihjel. Foto: Office of the States Attorney of Lake County Vis mere Den 35-årige Jason Karels har formentlig slået sine tre små børn ihjel. Foto: Office of the States Attorney of Lake County

Det benyttede han sig koldblodigt af til at drukne dem i badekarret, før han efterlod deres stadig varme kroppe på en seng.

De tre døde børn blev fundet af deres mor, Debra Karels, da hun kom for at hente dem.

Hun sagde selv, at hendes børn var 'tre smukke, små sjæle, der ikke havde fortjent dette'.

»Jeg ønsker, jeg havde været her for dem den dag. Jeg ønsker, at jeg var kommet for at hente dem, før alt dette skete.

Det allervigtigste for mig var mine børn, og han tog dem fra mig.«

Debra Karels fortalte, at hun og hendes mand var ved at blive skilt.

Manden blev anholdt i mandags efter at være kørt galt under en politijagt. Det meddeler politichefen i Round Lake Beach, Gilbert Rivera.

Jason Karels blod blev senere fundet i huset.