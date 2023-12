En af efterårets bedste spillere i Superligaen er havnet på FC Københavns liste over fremtidige forstærkninger.

De forsvarende danske mestre er på jagt efter en erstatning for supermålmand Kamil Grabara, der har lavet en aftale med Wolfsburg, som han skifter til senest til sommer.

Og den erstatning kunne meget vel være Nathan Trott, som har imponeret stort hos Vejles oprykkere.

Ifølge B.T.s oplysninger har FC København forhørt sig hos Vejle-målmandens ejere, West Ham og spillerens bagland om Trotts situation og muligheden for at tilknytte ham. Det kan man høre mere om i denne uges udgave af B.T.-podcasten 'Transfervinduet', som du kan finde i bunden af denne artikel.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den 25-årige engelske målmand er udlejet fra Premier League-klubben til Vejle frem til sommer. Hans flotte præstationer i målet hos Superliga-klubben, som kæmper for overlevelse, har sendt ham på flere eksperters og mediers 'efterårets hold'.

Vejle har ifølge B.T.s kilder 'ikke en chance' for at lave en ny aftale med Trott, der da også har vist, at han formentlig er klar til at spille i en større klub på et højere niveau.

Hans fremtid er dog efter alt at dømme ikke i West Ham, hvorfor alt peger på, at han skal finde sig en ny permanent klub efter denne sæson. Han kontrakt med West Ham går til sommeren 2025. Hans pris skulle være på omkring 25 millioner kroner.

FCK har endnu ikke meldt ud, om Kamil Grabara allerede til januar skifter til Wolfsburg. Den mulighed er en del af den aftale, de tre parter lavede i det seneste transfervindue. Men det afhænger formentlig af, om FCK skal spille europæisk bold efter nytår eller ej.