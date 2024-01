Er vi ude i stilhed før stormen, eller forbliver vinterens transfervindue en rolig omgang for Superligaens mastodonter, der ellers har godt med millioner i bankboksen?

B.T.-podcasten 'Transfervinduet' har taget transfer-temperaturen på guldkandidaterne FC Midtjylland, Brøndby IF og FC København.

Og umiddelbart ser det sløjt ud, hvis man holder af milliondyre rekordhandler. Lige nu holder topklubberne igen med at spendere de mange transfermillioner, men vi er altså også kun en uge inde i fodboldklubbernes store handelsperiode.

Og husk: Som altid, når man har med et pivåbent transfervindue at gøre, så kan situationen udvikle sig dag for dag - pludselig kan det gå stærkt med handlerne. Derfor er nedenstående vurderinger et udtryk for et øjebliksbillede. Læs med herunder.

Fra venstre: Fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, sportsdirektør i FCK, Peter Christiansen og CEO i FC Midtjylland, Claus Steinlein Foto: Billedmontage/Ritzau Scanpix Vis mere Fra venstre: Fodbolddirektør i Brøndby, Carsten V. Jensen, sportsdirektør i FCK, Peter Christiansen og CEO i FC Midtjylland, Claus Steinlein Foto: Billedmontage/Ritzau Scanpix

Stille på Heden...

»Der sker nok ikke ret meget i Herning denne vinter. Jeg har svært ved at se, hvilken position det skulle være. Der kommer nogle gode spillere tilbage fra skader. Måske er der nogle marginalspillere, Iver Fossum, Armin Gigovic og Charles for eksempel, som skal afsted, og så er der også spørgsmålet om Henrik Dalsgaards fremtid. Han bliver næppe forlænget.« siger Farzam Abolhosseini, fodboldkorrespondent hos B.T. og medvirkende i 'Transfervinduet'-podcasten.

... Men får vi en bombe?

»De sluttede efteråret flot af og har faktisk en bred trup med stærke profiler i startopstillingen. Der var store udskiftninger i sommer. Så spørgsmålet er, om de vil hive en kanin op af hatten og overraske os alle med en transferbombe i de sidste dage,« siger Steffen Gronemann, fodboldreporter for B.T. og i 'Transfervinduet'.

Jagter midtbaneprofil...

»Brøndby går efter at forstærke sig med en central midtbanespiller. Det er et stort ønske. Og så kigger man også efter en angriber, hvis en god mulighed opstår. Det skal være spillere, der kan forstærke startopstillingen, da man er tilfreds med bredden i truppen,« siger Steffen Gronemann.

... Men sælger ikke stjerner

»De ønsker som udgangspunkt ikke at sælge profiler. Nicolai Vallys eksempelvis er for vigtig i forhold til, hvad han eventuelt ville kunne sælges for. Hans alder er for høj til at blive et kæmpesalg. Ligesom dengang med Andreas Maxsø. En mulighed kunne dog være Mathias Kvistgaarden, hvis et meget stort bud lander på ham. Men vi tror, at han bliver, som det ser ud nu,« siger Farzam Abolhosseini.

Rekorddyr angriber MÅSKE på vej...

»FCK sonderer markedet i forhold til angrebspositionen. Der er tvivlsspørgsmål ved Andreas Cornelius. Hvor står han efter vinterpausen? Vi har hørt om et spændende angrebsnavn, de skulle holde øje med. Vi skal undersøge det nærmere, men passer det, så er det godt nok mange penge, der er tale om. Denne angriber koster et rekordbeløb, nok omkring 60 millioner kroner. Lige nu tror jeg ikke på det,« siger Farzam Abolhosseini.

... Og Grabara bliver

»Alt tyder på, at han er i FCK sæsonen ud. Det er kun, hvis Wolfsburgs førstemålmand bliver alvorligt skadet, at de henter Kamil Grabara nu. De har en deadline her omkring midten af januar,« siger Steffen Gronemann.