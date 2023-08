Mileta Rajovic er en solstrålehistorie. For blot to år siden spillede han 2. divisionsfodbold, nu er han klar til et stort skifte til Championship, hvor Watford venter.

B.T. kan afsløre, at den danske angriber torsdag er til lægetjek i England, og at han får fem år i sin nye klub, efter der er nået til enighed mellem klubberne.

Dermed når angriberen, som Kasper Hjulmand har talt varmt om som en joker i landsholdstruppen, kun at have været et halvt år i Kalmar FF.

Drømmeskiftet for den 24-årige landsholdsbobler kommer som et resultat af, at han har brændt Allsvenskan af i foråret, hvor han siden skiftet i januar fra Næstved har spillet 26 kampe og scoret 13 mål tilsammen i ligaen, pokalen og Conference League-kvalifikationen.

»Han er virkelig kommet ind på skærmen. Vi har selvfølgelig set, hvad der er sket, men jeg kendte ham faktisk godt fra Næstved. Jeg er meget, meget positivt overrasket over den udvikling, han har gjort sig i Allsvenskan,« lød det fra Kasper Hjulmand i juni.

Samme notits har Watford og flere andre klubber gjort sig, for også FC Midtjylland, Celtic, Blackburn og italienske klubber har ifølge B.T.s oplysninger været inde i billedet til et skifte for kometen.

Transferen til Watford blev første gang meldt på det sociale medie X og fansiden WD18 onsdag, og siden er der spekuleret i en pris på 10 millioner danske kroner for en spiller, der har vist, at man kan tage enorme skridt på kort tid.

Torsdag går hans drøm i opfyldelse på en lang kontrakt, når lægetjekket er overstået.