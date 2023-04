Skal du med toget søndag, skal du væbne dig med en god portion overskud og tålmodighed, inden du drager hjemmefra.

Der er nemlig fortsat problemer med togdriften på tværs af landet, oplyser DSB. Derfor kan du både blive forsinket og forvente en tur med togbus.

Fredag og lørdag oplevede mange rejsende aflysninger, ventetid og kaotiske forhold på overfyldte perroner og i propfyldte togvogne. En del af det scenario fortsætter søndag, hvor der fortsat er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside.

Siden fredag eftermiddag har togdriften på tværs af landet været lammet på grund af en defekt køreledning. Ledningen på hele 1600 meter faldt ned fredag eftermiddag netop, som weekendtrafikken satte ind.

Det gav straks massive problemer med strandede passagerer, forsinkelser og overfyldte tog.

Først forlød det, at togene ville begynde at køre igen lørdag klokken 15. Så hed det søndag morgen, og den seneste melding fra DSB lyder på, at togdriften mellem Ringsted og Slagelse først bliver genoptaget søndag klokken 20.

Du kan orientere dig om din konkrete afgang på Rejseplanen.dk.

Her blot et hurtigt overblik over situationen søndag morgen: