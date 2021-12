Fyns Politi modtog søndag eftermiddag meldinger om, at en BMW udviklede kraftig røg. En mand havde parkeret i nødsporet og måtte stå pænt ved siden af sin bil og vente.

»Da redningspersonalet så kommer til at stedet, får man ved fælles hjælp kørt bilen op på ladet af et bjærgningskøretøj, men så bryder bilen ud i lys lue, og så er redningskøretøjet også fortid.«

Sådan siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss. Han fortæller, at ildebranden udvikler voldsom røg, som gør forholdene i området besværlige for bilister og redningspersonale.

»Jeg håber virkelig, at folk vil tage hensyn, for området hvor Svendborgmotorvejen og Fynske Motorvej fletter sammen, som vi kalder Sløjfen, er helt dækket ind i røg.«

»Bjærgningskøretøjet og BMW'en holder i nordgående retning, men der er også røg for kørende i sydgående retning,« siger han videre.

Vagtchefen fortæller videre, at hans indsatsleder på stedet er presset, fordi folk ikke kører efter forholdene.

»Jeg indskærper virkelig til bilisterne, at de kører hensynsfuldt, for jeg vil gerne have, at mit personale og resten af redningspersonalet kommer helskindede hjem i dag.«

B.T. følger sagen.