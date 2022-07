Lyt til artiklen

Året var 2015 og en af Continental-holdet ColoQuicks ryttere havde trænet med Jonas Vingegaard. Han var ikke i tvivl.

Den ydmyge thybo skulle hentes til holdet.

Efter samtaler med den daværende sportsdirektør Christian 'Gummi' Andersen kom Vingegaard derfor til ColoQuick året efter.

Men der er langt fra et lille, dansk hold til Jumbo-Visma og ikke mindst til toppen af cykelverdenen, hvor Jonas Vingegaard nu befinder sig. I den gule trøje i verdens største cykelløb.

»I 2018 startede han med at slå Tejay van Garderens daværende rekord nede på Coll de Rates (stigning på Costa Blanca i Spanien, red.). Stille og roligt kom jeg i dialog med Jumbo-Visma. På det tidspunkt var de meget interesserede i Julius Johansen, men jeg syntes, at de skulle lægge lidt mærke til Jonas, for ham troede jeg rigtig meget på,« fortæller Christian Andersen og fortsætter:

En ung Jonas Vingegaard i 2016, da han blev toer i Tour of China. Vis mere En ung Jonas Vingegaard i 2016, da han blev toer i Tour of China.

»Så holdt vi en god dialog og snakkede sammen ugentligt. Så var Jonas dernede og lave en test, og i juni (2018, red.) var vi nede og lave kontrakten på lufthavnshotellet i Belgien.«

Der gik ikke længe fra skiftet til ColoQuick, til han røg videre til Jumbo-Visma. Og for Christian 'Gummi' Andersen var der ingen tvivl om, at hans rytter havde et kæmpe talent.

Men det var ikke hans eneste potentiale.

»Han er ekstraordinært god, det kunne vi se tidligt. Der var så mange knapper at skrue på hos Jonas. Jonas var sådan en lille spirrevip, som alligevel kæmpede sig til alting. Og det kommer ham meget til gode den dag i dag, at han virkelig har kæmpet. Så han har helt sikkert et ekstraordinært fighterhjerte, når det kommer til at kæmpe.«

Vingegaard med sin tidligere sportsdirektør Christian 'Gummi' Andersen. Vis mere Vingegaard med sin tidligere sportsdirektør Christian 'Gummi' Andersen.

I dag er Christian 'Gummi' Andersen sportsdirektør hos Uno-X, men selvom han ikke er på samme hold som Vingegaard længere, glemmer han ikke de ambitioner, han havde for sin tidligere rytter.

»Jeg troede, han ville ryge på podiet i en Grand Tour,« siger han og understreger, at han ikke havde regnet med, at det skulle gå så hurtigt for Vingegaard.

»Sidste år blev jeg lidt overrasket. Jeg synes da, det kom hurtigt. Jeg havde nok set, at der skulle gå et år mere, før han lavede det, han gjorde sidste år. Og det han så laver i år … selvfølgelig kan man ikke sige, at man ikke er overrasket, men jeg ved, at Jonas selv troede rigtig meget på det.«

Jonas Vingegaard vandt onsdag 11. etape af Tour de France og er lige nu i den gule førertrøje.

