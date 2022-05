Boris Becker har siddet godt en måned i skrækfængslet Wandsworth.

Men nu er den tidligere tennisstjerne fri sluppet fra de tremmer og overført til fængslet HMP Huntercombe i Oxfordshire - et sted for udenlandske kriminelle, der venter på at blive udvist. Det fortæller The Times.

Den tidligere verdensetter blev dømt 2,5 års fængsel, efter han blev erklæret konkurs og sidenhen gemte værdier for 22 millioner kroner for myndighederne.

Han røg direkte i Wandsworth-fængslet efter dommen i slutningen af april, men nu er han altså blevet flyttet.

»Boris Becker blev overført til Huntercombe-fængslet i dag. Det er et kategori C-fængsel, hvilket betyder, at det har et lavt sikkerhedsniveau,« siger hans advokat til avisen.

I 2017, hvor de seneste tal stammer fra, blev det opgjort, at 185 ud af 197 indsatte i Huntercombe-fængslet blev udvist.

Det skulle dog være markant mere tillokkende end Wandsworth.

Der har været historier fremme om, at Becker har klaget over maden i den korte fængselstid, men det er altså ikke ligefrem paradis i det berygtede fængsel.

Daily Mail har således beskrevet, at man i den seneste inspektion af stedet kaldte man det 'smadret, overfyldt og skadedyrsinficeret'.

Becker har boet i Storbritannien siden 2012, men han er angiveligt aldrig blevet britisk statsborger, hvilket kan betyde, at han automatisk bliver udvist - det skyldes, at hans straf overstiger 12 måneder.