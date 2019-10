Stefanos Tsitsipas besejrede for anden gang i karrieren den serbiske verdensetter, Novak Djokovic, i Kina.

Tennisstjernen Novak Djokovic kommer ikke til at forsvare sin titel i ATP-turneringen Shanghai Masters i Kina.

Fredag formiddag dansk tid led verdensetteren et overraskende nederlag i kvartfinalen til den 21-årige tenniskomet Stefanos Tsitsipas fra Grækenland.

Grækeren vandt 3-6, 7-5, 6-3 og spillede sig med sejren i semifinalen i turneringen, der med prædikatet ATP World Tour Masters 1000 er en af de større turneringer i kalenderen.

Det var tredje møde mellem de to spillere. Tsitsipas vandt det første i Toronto sidste år, mens Djokovic trak sig sejrrigt ud af duellen i Madrid tidligere i 2019.

Med sejren har Stefanos Tsitsipas, der ligger nummer syv på verdensranglisten, altså nu det indbyrdes overtag med to sejre.

32-årige Djokovic startede ellers godt ved at bryde Tsitsipas' første serveparti og bringe sig på 2-0. Det tog serberen 32 minutter at vinde første sæt.

Men i andet og tredje sæt blev Djokovic holdt fuldstændig fra fadet i grækerens servepartier, og så krævede det kun to servegennembrud fra Tsitsipas for at vinde kampen.

- Han fortjente sejren. Han var den bedste på banen, siger Djokovic ifølge AFP efter nederlaget.

- Jeg havde ikke nogen breakbolde gennem to sæt. Han servede godt, så han skal have kredit, men jeg er ikke tilfreds med den måde, jeg spillede på.

Djokovic mener, at det græske stortalent har potentiale til at nå verdensranglistens førsteplads.

- Det har han helt sikkert, ja.

I semifinalen møder sjetteseedede Stefanos Tsitsipas den tredjeseedede russer, Daniil Medvedev.

/ritzau/