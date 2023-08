Fortvivlelse hersker blandt danske fodboldfans, der gerne vil følge deres eget eller andre danske hold i vigtige kvalifikationskampe i de prestigefyldte europæiske turneringer.

I de her dage kæmper tre danske klubber for at forløse drømmen om at komme i et europæisk gruppespil, FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Der er tale om nogle af de vigtigste og potentielt dramatiske kampe i sæsonen, som de danske topklubber kæmper et helt år for at nå frem til, der skal afvikles over den næste uges tid.

Men der er bare et stort problem for danske fodboldelskere: Lige nu er der ingen af de mange tv-stationer eller streamingtjenester, der normalt dækker dansk fodbold, der viser flere af de afgørende kampe.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mest opsigtsvækkende er det, at FC Københavns returopgør i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag ikke er købt af en af de store danske tv-udbydere, Viaplay, Discovery eller TV 2.

»Vi har ikke købt rettigheder til at vise kampen, som det ser ud nu. Det er der mig bekendt ikke nogen, der har. Vi har vurderet, at prisen er for høj,« siger Benjamin Munk Lund, sportschef hos Viaplay, som har rettighederne til at vise Champions League.

Hos TV 2 har man ingen ønsker om at byde på FCKs returopgør, melder redaktionschef John Hansen. Hos Discovery har man ingen kommentar.

»Det er en anden broadcaster, der havde hjemmekampen. FCKs kampe kører i Champions League-sporet. Det har vi ikke rettigheder til. Går de videre, så kan vi ikke gøre historien færdig,« siger John Hansen.

»Alle tv-stationer – TV 2, DR, Discovery eller sågar B.T. eller Ekstra Bladet eller en mand på gaden – kan købe rettighederne, som ejes af hjemmeholdet. Vi vil gerne vise den, men der er ingen grund til at være skuffet som Viaplay-abonnent. Kvalifikationskampene er i udgangspunktet ikke en del af de varer, vi har på hylden, når man køber abonnement hos os,« svarer Viaplays Benjamin Munk Lund på spørgsmålet om ikke, det er ærgerligt at skuffe de mange Viaplay-abonnenter, der havde håbet på at følge FCKs CL-skæbne i Prag.

I aften er både FC Midtjylland og FC Nordsjælland i aktion på udebane i Conference League-kvalifikationen. Her må klubbernes fans til lommen, da ingen tv-stationer viser de to kampe.

I stedet skal man finde frem til streamingplatformen Solidsport, hvor man skal hoste op 15 euro (112 kroner) per kamp. Det samme var tilfældet, da FCK mødte islandske Bredablik op udebane i forrige runde af Champions League-kvalifikationen.

I de indledende runder af de europæiske turneringer, hvor holdene spiller for at kvalificere sig til gruppespillene, er det hjemmebaneholdene, der ejer rettighederne til kampene.

De står derfor for at sælge rettighederne til kampene til eksempelvis tv-udbydere, hvilket ofte vil ske til højestbydende. Hos Viaplay har man i stedet for satset på at vise de danske holds hjemmekampe.

»Vi har rettigheder til at vise Champions League fra playoffrunden og gruppespillet og knockoutkampene i Champions League. Men nogle gange kommer der her i juli og august ekstra kampe til, når kvalkampene, som klubberne selv har rettighederne til, skal finde broadcastede. Og det har i år betydet, at vi har vist FCKs hjemmekampe mod Breidablik og Sparta Prag, og vi kommer også til at vise FC Nordsjællands og FC Midtjyllands hjemmekampe i næste uge. Men kampene er ikke en del af vores garanterede rettigheder, som man partout kan forvente at finde på Viaplay,« siger Benjamin Munk Lund.