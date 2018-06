Der har været gang i direktionsgangen hos de danske mestre fra FC Midtjylland, som har købt tre spillere på to dage. BT Sport har fanget en travl sportsdirektør, Svend Graversen, som har svaret på fem skarpe transferspørgsmål.

I dag kunne FC Midtjylland præsentere Sammy Skytte og Søren Reese. I går var det den canadiske midtbanespiller Manjrekar James, som blev vist frem på heden.

Fælles for de tre unge spillere er, at de på trods af lovprisninger fra deres nye klub alle skal vente mindst et år, før de kan trække den sorte trøje over hovedet. FCM har nemlig besluttet at sende de tre nye signings på græs i konkurrerende danske klubber, så de kan få mere erfaring.

Skytte og Reese, som er hentet i henholdsvis Silkeborg IF og Viborg FF, skal tørne ud for AC Horsens i den kommende sæson, mens Manjrekar James tager et år i Fredericica i 1. Division.

Mads Døhr Thychosen juble rover DM-guld. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger Vis mere Mads Døhr Thychosen juble rover DM-guld. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

Hvad i alverden har I gang i i FCM med alle de nye spillere, I køber og lejer ud?

»Først er det fremmest synes jeg ikke, det er så mange. Men der er tale om en strategi, vi har: At vi gerne vil have dygtige spillere, som vi vil bringe op fra 1. Divisions-niveau til Superliga-niveau. Det kan vi gøre gennem udlejning.«



Er det en ny strategi – at købe relativt etablerede spillere og leje dem ud med det samme?

»Vi har gjort det i en del tilfælde. Det er fordi spillerne lige mangler det sidste for at komme ind på FCM-holdet. Vi har gode erfaringer med det. Senest i Mads Døhr Thychosen, som var lejet ud til AC Horsens.«

Hvad så med de spillere, der kan gå direkte ind og forstærke førsteholdet. Hvor bliver de af?

»Der har vi være på forkant. Vi har allerede købt Mayron George, Dominick Drexler og Erik Sviatchenko.«

Kan vi forvente flere store køb?

»Jeg kan ikke helt afvise, at der i en klub som FCM ikke sker noget i et langt transfervindue - både den ene og den anden vej.«

Erik Sviatchenko er købt fri i Celtic. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Erik Sviatchenko er købt fri i Celtic. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hvad med jeres egen talenter. Hvad skal de tænke om alle de her køb af 1. Divisionsspillere?

»De skal se på den historik, vi har, Vi har i år vundet Superligaen, hvor vi i det sidste halve år har spillet med 40 procent akademispillere. Det er velkendt, at har man kvaliteten, så får man chancen i FCM. Vores integration af vores talenter er vellykket. Det har ikke ændret sig.«

Er denne strategi dit aftryk som relativt nytiltrådt sportschef på FCM?

»Nej, det er en udvikling, vi har set i løbet af det sidste år. Vi kan både blæse og have mel i munden – altså udvikle talenter og spille med om guldet.«

Men jeg er lidt forvirret: I henter talenter, I har Benhams computer, I har tidligere hentet en del afrikanere og så køber I store profiler. Hvad er egentlig FCM-strategien?

»Alt det der er et udtryk for, at vi hele tiden udvikler vores forretningskoncept. Det er en løbende proces. Vores ene ben er vores akademi, som står stærkt, så er der etablerede spillere, som vi scouter og køber, og endelig finder vi spillere, som lige mangler det sidste, hvilket de kan få gennem udlejning.«

Hvorfor er det lige AC Horsens, der får jeres nye dygtige signings?

»Vi har flere gode samarbejder med klubber. Vi har lavet et samarbejde med FC Fredericia, og så har Horsens har vist, at de er rigtig dygtige til at bringe spillere op på det næste niveau. Men der er ikke tale om et formelt samarbejde.«