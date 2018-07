Det var ikke uden problemer, da FC København torsdag spillede sig videre i Europa League-kvalifikationen.

FC København er klar til anden runde i kvalifikationsturneringen til Europa League-gruppespillet. Det står klart, efter at klubben torsdag spillede 1-1 med finske KuPS.

Finnerne indledte scoringen efter 75 minutter og lagde dermed pres på FCK.

Fire minutter efter føringsmålet fik FCK dog straffespark, og det udnyttede forsvarsspilleren Denis Vavro.

Det første opgør i Finland endte med en FCK-sejr på 1-0, og dermed sikrede københavnerne sig en samlet 2-1-sejr over KuPS. I næste runde venter islandske Stjarnan.

Det holdt hårdt undervejs for FCK. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Det holdt hårdt undervejs for FCK. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Avancementet kom, efter en kamp hvor FCK langtfra imponerede.

Holdet havde meget svært ved at sætte det offensive spil sammen, og det var ikke til at se, at klubben skulle forsøge at rejse sig efter weekendens nederlag til AC Horsens i Superliga-premieren.

KuPS kæmpede godt og tilspillede sig flere fine muligheder for at score, men FCK formåede altså med møje og besvær at snuppe den samlede sejr.

FCN var også tæt på en fiasko i Europa League

Opgøret startede meget ujævnt. Ingen af holdene formåede for alvor at sætte sig på spillet. Efterhånden som halvlegen skred frem, fik FCK dog mere kontrol.

Alligevel var det finnerne, der efter 20 minutter fik sig en kæmpechance. Kun en blokering fra Denis Vavro holdt FCK fra at komme bagud.

I den anden ende af banen formåede FCK ikke at skabe én eneste stor chance.

Efter pausen kom FCK ud i et højere tempo og pressede KuPS tilbage på banen.

Men finnerne var skarpe i deres kontraspil, og efter 75 minutter scorede Rasmus Karjalainen til 1-0 efter netop et kontraangreb.

Fire minutter senere fremprovokerede Viktor Fischer et straffespark til FCK, og Denis Vavro udlignede til kampens slutresultat.

FCK havde én stor chance mere. Den tilfaldt Ján Gregus, som smadrede bolden på overliggeren. Kort før slutfløjt fik nyankomne Andreas Bjelland debut.

/ritzau/