Hvad der så ud til at være en sikker handel, ser nu ud til at være faldet til jorden.

For den nigerianske Slavia Prag-spiller Peter Oladeji Olayinka kommer med al sandsynlighed ikke til FC København alligevel, selv om der var forhandlinger i gang mellem parterne tirsdag aften.

Ifølge B.T.s oplysninger var der stort set en aftale på plads mellem FCK og den 25-årige spiller, der havde gjort ham til en særdeles dyr herre i FCK-trøjen.

Her havde Peter Oladeji Olayinka nemlig udsigt til en lønstigning, da københavnerklubben havde tilbudt ham en lønpakke, der ville indbringe ham fem millioner kroner om året plus bonusser – efter skat vel at mærke.

25-årige Peter Olayinka. Foto: DAVID W CERNY Vis mere 25-årige Peter Olayinka. Foto: DAVID W CERNY

I Slavia Prag tjener nigerianeren lige nu mellem fire og 4,5 millioner kroner om året før skat.

B.T. kan ligeledes fortælle, at FCK bød 3,5 millioner euro – svarende til cirka 26 millioner kroner – til Slavia Prag, men tidligere på sommeren ønskede Slavia Prag dog en pris på 8-10 millioner euro – altså mere end det dobbelte.

Men som det ser ud lige nu, er handlen død, fortæller kilder til B.T.

Dermed tyder det ikke på, at det er nigerianeren, der bliver Mohamed Daramys afløser i denne omgang.

Peter Oladeji Olayinka har ikke spillet for Slavia Prag på det seneste grundet en ankelskade.