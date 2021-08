Det er en dyr herre, FC København vil hente som Mohamed Daramys afløser.

Ekstra Bladet kunne tirsdag fortælle, at den nigerianske spiller Peter Oladeji Olayinka med øjeblikkelig virkning skifter til københavnerne.

Ifølge B.T.s oplysninger er aftalen endnu ikke på plads, og der forhandles stadig mellem parterne.

Buddet fra FC København er sendt af sted til Slavia Prag og ligger ifølge B.T.s kilder på 3,5 millioner euro, det svarer til godt 26 millioner kroner.

Peter Olayinka er en spiller, FCK gerne vil have. Foto: DAVID W CERNY

Samtidig bliver den 25-årige spiller, hvis en handel bliver til noget, udstyret med en særdeles lukrativ kontrakt i forhold til Superliga-standarder.

B.T. kan fortælle, at FC København har tilbudt en lønpakke på cirka fem millioner kroner plus bonusser årligt til Peter Oladeji Olayinka. Og det er vel at mærke efter skat. Her er FCK og spilleren begunstiget af den såkaldte forskerordning.

Peter Oladeji Olayinka har ikke spillet for Slavia Prag på det seneste grundet en ankelskade.

Og måske har han også spillet sin sidste minutter for tjekkerne – hvis FC København kan nå til enighed med klub og spiller.