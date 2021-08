Efter 12 år er det slut.

Lasse Schöne har spillet sin sidste kamp for det danske landshold. Det meddelte den 35-årige midtbanespiller for nylig.

Men derfor er det med al sandsynlighed ikke sidste gang, at de rød-hvide fans har set det sidste til den danske stjerne i Parken.

For hvis det står til DBU og landstræner Kasper Hjulmand, så skal Lasse Schöne have en hyldest i nationalarenaen.

35-årige Lasse Schöne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 35-årige Lasse Schöne. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi vil gerne lave en markering af det og hylde Lasse i Parken, når den rette tid kommer. Han skal hyldes foran det publikum, han har været med til at henrykke så mange gange,« afslører Hjulmand tirsdag på et pressemøde.

Samtidig forklarer den danske landstræner, at det er en markant fodboldpersonlighed, som takker af i landsholdstrøjen:

»Han har været med siden 2009, og han har spillet over 50 landskampe. Han har været en fantastisk fodboldspiller for landsholdet og en fantastisk repræsentant for Danmark ude i Europa.«

Det var i et interview med det hollandske medie de Gelderlander, at Lasse Schöne meddelte, at han stoppede på det danske landshold.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

»Jeg har sat det danske hold ud af mit sind. Det er en lukket bog. Jeg er glad og stolt over, hvad jeg har opnået, men det tog meget tid, og det var altid væk fra min familie. Nu kan jeg bruge de internationale perioder sammen med dem,« lød det.

Lasse Schönes sidste landskamp blev dermed VM-kvalifikationskampen mod Moldova i marts, hvor Danmark vandt med 8-0.