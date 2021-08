‘Hej, mit navn er Viktor Axelsen. Jeg har lige vundet guld ved OL i Tokyo.’

Sådan starter en video delt af Dubais regeringsledede sportsorgan – Dubai Sports Council – fra 16. august.

Videoen er begyndt at florere på sociale medier, efter det mandag i denne uge kom frem, at den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen flytter sin bopæl til ørkenstaten, hvor han fremover skal træne på fast basis.

Den beslutning har mødt kritik fra flere parter på grund af Dubais tilgang til menneskerettigheder.

استقبل مجلس دبي الرياضي البطل الأولمبي والعالمي الدنماركي " فيكتور أكسيلسن " الحائز على ذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة لتكريمه والاحتفال بفوزه بعد أن أقام معسكرا ناجحا في دبي استمر لمدة 10 شهور قبل الأولمبياد في مجمع ند الشبا الرياضي ومجمع حمدان الرياضي . pic.twitter.com/73YujBVfJ5 — Dubai Sports Council (@DubaiSC) August 16, 2021

I videoen roser Axelsen forholdene i det nationale træningscenter NAS Sports Complex. Man ser ham tale ledende repræsentanter, mens han også viser sin olympiske guldmedalje frem.

‘Forholdene er i topklasse. Jeg ser meget frem til fremtiden, og jeg vil gerne takke Dubai Sports Council og NAS Sports Complex,’ siger Axelsen i videoen.

Lektor Martin Hvidt fra Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet har set videoen og mener, at Axelsen blåstempler ørkenstaten med sin optræden.



»I den sammenhæng blåstempler han Dubai. Han sidder med en officiel statsperson, og han takker dem. Han kommer ind på regeringens præmisser,« siger Hvidt til B.T. - men han tilføjer et ‘men’.

I videoen viser Axelsen sine evner frem, mens repræsentater fra Dubai ser til. Vis mere I videoen viser Axelsen sine evner frem, mens repræsentater fra Dubai ser til.

»Mit men er, at ja, han stiller sig dér på siden af Dubai, men det er ikke helt lovløst dernede,« siger han og peger på, at der er sket ‘betydelige fremskridt i landet’.

»I Dubai sker der mange ting, der ikke lever op til vores standarder. Det er ikke en retsstat. Det er ikke noget demokrati. Der findes ikke forhold som på vores arbejdsmarked. Der er ting, som vi ikke ønsker. Men det er kun en tredjedel af verdens lande, der er demokratier. Dubai er ikke specielt værre eller bedre end mange andre,« siger Hvidt og peger på, at det dog især halter på rettighederne blandt husarbejdere.

Jens Sejer Andersen, der er international chef for den danske organisation Play the Game, som beskæftiger sig med menneskerettigheder og sport, ønsker ikke at kommentere konkret på videoen af Axelsen.

»Uden at tage stilling til den konkrete video -–så gør Viktor Axelsen ikke andet end de magtfulde idrætsorganisationer, der har ansvaret for at beskytte idrættens positive værdier, gør. De retter kompasnålen efter, hvor pengene og priviligeierne er størst. Uanset om det strider med deres eget værdigrundlag,« siger Andersen til B.T.

Andersen har tidligere udtalt til B.T., 'at det er ‘en propagandagevinst, når en verdensstjerne som Viktor Axelsen vælger at bosætte sig i et land, hvor det står virkelig skidt til med menneskerettighederne. ‘

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Viktor Axelsen.