Viktor Axelsen har valgt at forlade Danmark for i stedet at flytte til Dubai.

Dermed bosætter han sig altså i Forenede Arabiske Emirater, der har en historik med at overtræde menneskerettigheder og undertrykke kvinder.

I et interview med Jyllands-Posten bliver Axelsen forholdt de problemer, og her forklarer OL-guldvinderen, at han er 'en helt almindelig sportsmand uden større indsigt i verdens sammenhænge, og det er umuligt for mig at have et overblik over situationen i alle lande'.

Men den udmelding imponerer ikke ligefrem Jens Sejer Andersen, der er international chef for den danske organisation Play the Game, som beskæftiger sig med menneskerettigheder og sport.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg vil ikke blande mig i, hvor Viktor Axelsen bosætter sig, men jeg synes, det lyder hult, når han erklærer sig uvidende om forholdene her i verden. Axelsen har netop profileret sig som en tænksom, reflekteret og særdeles intelligent badmintonspiller. Jeg synes ikke, det klæder Viktor Axelsen at spille naiv omkring sine motiver for at bosætte sig i Dubai,« siger han og fortsætter:

»Sportsfolk af Axelsens kaliber har kun kort tid til at tjene penge, og man må have forståelse for, at de nogle gange træffer nogle valg, som kan se en anelse mærkværdige ud udefra. Men at argumentere for i denne situation, at man ikke kender noget til verden – det er tyndt og skuffende,« lyder det.

Jens Sejer Andersen fastslår samtidig, at beslutningen vil påvirke Viktor Axelsens troværdighed fremover.

»Han kan have gode sportslige og logistiske grunde. Men det vil ikke styrke hans autoritet, næste gang han udtaler sig om idrætspolitik eller etik. Den side af Viktor Axelsens image kommer til at lide stor skade.«

Mens Jens Sejer Andersen altså forudser, at det kan give benspænd for Viktor Axelsen, så forklarer han, at flytningen omvendt er en stor skalp for Dubai og Forenede Arabiske Emirater.

»Der er jo en intern kamp på den arabiske halvø, hvor landene kaster kæmpemæssige formuer efter sportsstjerner for på den måde at kunne profilere sig selv gennem sporten og aflede opmærksomheden fra de tvivlsomme politiske tilstande på hjemmebanen.«

»Så for Dubai er det helt sikkert en propaganda-gevinst, når en verdensstjerne som Viktor Axelsen vælger at bosætte sig i et land, hvor det står virkelig skidt til med menneskerettighederne. Også med tanke på, at landet i disse dage kæmper for at bevare sit image, mens afghanske topledere med kufferterne fulde af amerikanske dollar bruger Dubai og nabo-emiraterne som tilflugtssted,« siger han og tilføjer:

»Så der er det velkomment, at en ærlig sportsstjerne, som man ikke kan mistænke for at være korrupt eller politisk anløben, bosætter sig i landet,« siger Jens Sejer Andersen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Viktor Axelsen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.