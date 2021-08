Der er penge i e-sport.

Det kan det danske storhold Astralis skrive under på, efter man har skrevet under på en aftale med en ny sponsor.

En særdeles indbringende én af slagsen.

Astralis har netop offentliggjort i en pressemeddelelse, at man har indgået en hovedpartneraftale med crytpo-børsen Bybit.

Den tidligere håndboldmålmand Kasper Hvidt er sportsdirektør på Astralis. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Den tidligere håndboldmålmand Kasper Hvidt er sportsdirektør på Astralis. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Aftalen er signifikant for Astralis,« siger medstifter af Astralis Jakob Lund Kristensen.

»Det er en hovedpartneraftale, der tager udgangspunkt i vores Counter-Strike hold, men gælder på tværs af organisationen, og det er den største aftale, vi nogensinde har indgået.«

B.T. erfarer, at det danske hold kommer til at tjene 30 millioner over tre år gennem aftalen.

Det gør sponsoratet til et af de største i dansk sport.

»Aftalens natur giver os mulighed og luft til at fokusere endnu mere på udviklingen af vores hold, brand og forretning,« forklarer Jakob Lund Kristensen.

»Lige så vigtigt er det nedskrevne formål med aftalen stort set identisk med det, vi står for: At fremme alt det positive i gaming.«

Sponsoratet betyder, at Bybits logo vil være synligt på Astralis' spillertrøjer og sociale medier. Derudover vil de to samarbejde om en række initiativer og kampagner.