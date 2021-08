»Bedrageri er simpelthen ikke vejen at gå, hvis du føler, at din løn ikke rækker.«

Sådan siger specialagent i FBI Philadelphia Bradley Benavides, efter den 39-årige amerikaner Robert Fryer er blevet anklaget for at have stjålet og videresolgt omkring 23.000 US Open-billetter.

Det skriver CNN.

Billetterne havde en værdi af cirka tre millioner dollar, svarende til omkring 19 millioner kroner, og han har angiveligt solgt dem videre for omtrent en million dollar (seks millioner kroner) til en tredjepart.

Fryer skulle efter sigende have videregivet billetterne på flere forskellige måder. Nogle gange mødte han personligt op og overleverede billetterne, og andre gange sendte han dem med post.

Hvis Robert Fryer bliver dømt, kan han have udsigt til op mod 300 år i fængsel og 23,5 millioner kroner i bøde. Derudover skal han betale sin fortjeneste på billetterne tilbage.

Fryer er ikke fremmed i den amerikanske golfverden, da han tidligere har været ansat hos United States Golf Association.

Og det er her, Fryer angiveligt har misbrugt sin position til at skaffe billetterne.

»Kriminelle, der udnytter billetordninger som denne, forsøger at udnytte al den spænding, der er omkring de store events. Som fan skal man huske på, at hvis prisen er så lav, at det er for godt til at være sandt, så burde alarmklokkerne ringe,« siger den amerikanske advokat Jennifer Arbittier Williams i en erklæring.

Hun understreger ligeledes, at den anklagede formodes at være uskyldig, indtil andet er bevist.