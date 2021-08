Ajax Amsterdam har snydt Club Brugge i kampen om Mohamed Daramy.

B.T. kan afsløre, at den hollandske storklub er blevet enig med FC København om et køb af den 19-årige juvel.

Prisen er ifølge B.T.s oplysninger et sted mellem 12-14 millioner euro, 90-105 millioner kroner, og det gør Mohamed Daramy til det største salg i FC Københavns historie.

Det er ifølge B.T.s oplysninger aftalt mellem klubberne, at Mohamed Daramy spiller sin sidste kamp for FC København i næste uges Conference League-returkamp mod Sivasspor.

Første kamp i den vigtige europæiske duel endte 2-1 til københavnerne, og FC København kan tjene mange penge ved et avancement, hvorfor den danske klub har ønsket at holde på Daramy i nogle dage endnu.

Dermed er han også med søndag eftermiddag, når FC København tager imod Sønderjyske i Parken, hvor der ventes mange mennesker på stadion.

Her vil det være sidste mulighed for publikum at se Mohamed Daramy spille i Superliga-regi, medmindre aftalen mellem klubberne rykker sig.

En lang transfersaga er ved at se sin ende, og det er med en overraskende vinder af Daramys underskrift i Ajax Amsterdam.