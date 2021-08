»Jeg kom ind på en post, hvor der skulle rigtig meget ind over ét bord. Det havde jeg måske ikke lige set skulle være en del af min jobbeskrivelse.«

Ordene kommer fra Jess Thorup, der netop er trådt ud ad døren, da B.T. møder ham på FC Københavns træningsanlæg.

Han har succes lige nu. Spillet på banen ser ud til at køre, som det skal. Der er styr på det sportslige.

Men sådan har det langtfra været i hele hans tid i klubben.

Kritikken er nemlig haglet ned over den 51-årige FCK-træner, siden han overtog jobbet som cheftræner efter Ståle Solbakken.

En kritik, han er træt af. Det er tydeligt, selv om han ikke selv siger det direkte.

»Jeg er ærgerlig over, at der ikke er nuancer i de ting, som folk snakker om. Lige nu er det sådan, at hvis vi har tabt to kampe, så er det hele noget lort, og når vi har vundet tre kampe, så er det hele fantastisk.«

Man kan heller ikke undgå at bemærke, at snakken om det pres og den kritik, som der er forbundet med at sidde i klubbens trænersæde, irriterer ham.

»Det ærgrer mig virkelig, for det hele bliver meget hurtigt sort-hvidt, og der graves enormt dybt.«

Han har før haft store trænerjob, da han var i henholdsvis FC Midtjylland, Gent og Genk, men returen til dansk fodbold er alligevel kommet bag på ham.

For tiden i Herning og Belgien er intet i forhold til at have jobbet som cheftræner i FC København.

Det understreger han flere gange.

Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke var ærgerlig over det Jess Thorup om fansenes Ståle Solbakken-tilråb

Er det så meget anderledes end de andre steder, du har været?

»Ja, absolut! Det er noget helt andet at være i FCK. Sådan er det bare. Der er mere pres på, og det handler om at vinde samt måden, man gør det på. Der er mange journalister og folk udefra, og vi er hele tiden i mediernes søgelys. Det må man bare forsøge at lukke ude.«

Men kan du det?

»Jeg er også bare et menneske, der har følelser. Så jeg hører og læser da ting, for det kan jeg ikke bare lade passere.«

En stor del af den kritik, der har hængt som en tung sky over Thorups hoved siden ankomsten til København, er blandt andet gået på det enorme ansvar, som hans norske forgænger efterlod i klubben.

Et ansvar, som Jess Thorup skulle ind og løfte fra dag ét.

Du afløste en stor profil og leder i Ståle. Var du god nok til at overtage ansvaret fra start?

»Jeg er ikke så interesseret i, hvad den tidligere træner gjorde.«

Selv om han dog ikke ønsker at snakke om den populære nordmand, så er realiteten også bare den, at fansene ikke har glemt ham. Kritikken ligger nemlig hele tiden og lurer bag det næste nederlag.

Hvilket også blev illustreret for nylig, da fansene rettede Ståle Solbakken-tilråb direkte mod Jess Thorup i Parken.

»Jeg hørte det faktisk ikke, da det skete, og da de forsøgte at spille det for mig i studiet efterfølgende, kunne jeg heller ikke høre det.«

Men større kritik får man vel ikke af egne fans?

»Det er da heller ikke rart eller en fed fornemmelse, at fansene kalder på den gamle træner. Det er ikke det, man håber, fansene gør. Og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke var ærgerlig over det.«

Ståle Solbakkens afgang skulle være en ny start på dét FCK-projekt, som Jess Thorup og sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen lige nu står i spidsen for.

Men efterårets haltende resultater og forårets skuffende tredjeplads har udfordret projektet.

Noget, der ifølge Thorup blandt andet skyldes, at der lå et større oprydningsarbejde foran ham i november.

Fordi der er noget, vi plejer at gøre, er det jo ikke sikkert, at det er det rigtige at gøre Jess Thorup om starten i FCK

»Det handlede om at arbejde som hold i stedet for som individualister, for dem var der for mange af i truppen. Nogle havde kun fokus på sig selv og karrieren. Dér havde jeg bare brug for, at vi sagde: 'Hvis vi skal ud af det her, så skal fokus være mere på holdet'.«

Hvordan levede det op til dine egne forventninger i forhold til at være den klassiske FCK-træner?

»Hvad er den klassiske type? Jeg har jo ikke ansat mig selv. Det er der nogle andre, der har gjort, og som vel har gjort deres research i forhold til, hvordan jeg er som leder. Det kommer jeg ikke til at lave om på, bare fordi der har været en anden leder tidligere, der plejede at gøre det på en bestemt måde.«

»Og ordet 'plejer' er næsten det værste for mig. Fordi der er noget, vi plejer at gøre, er det jo ikke sikkert, at det er det rigtige at gøre.«

Ud fra den vurdering var du så overrasket over, hvad det job, som du havde sagt ja til, egentlig krævede?

»Ja, det kan man godt sige. Det krævede mere end bare at træne, og det var da godt, der var 24 timer i døgnet. Der var meget andet at se til end det sportslige, men det er en del af dét at være en leder. For mig var der også en stor læring i det.«

På spørgsmålet om, hvilke fejl den læring medførte, kaster han et blik på den grønne græsplæne, der ligger på '10'eren', som alle i og omkring klubben kalder træningsanlægget på Frederiksberg.

»Fejl? Altså, jeg tror altid, der er nogle ting, man vil gøre anderledes. Men så kigger jeg i stedet på, hvad jeg kan lære af den periode. Hele organisationen var jo i forandring, og folk kiggede rundt på hinanden efter den person, der plejede at tage ansvaret.«

Ansvaret ligger dog lige nu hos Jess Thorup, som nok hele tiden vil være tynget af den historie, der har skabt klubben.

I hvert så længe han er cheftræner for FC København. Men sådan skal det også være, erkender han.

»Jeg ved godt, at vi aldrig kommer til at droppe snakken om klubbens historie, for den er fantastisk her i FCK. Det er jeg klar over. Men jeg så det også som et kald for mig at tage det her job, og det har jeg ikke fortrudt.«