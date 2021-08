»Ståle, Ståle Solbakken you got no hair, but we don't care, Ståle Solbakken.«

Sådan råbte FC Københavns fans fra tribunerne sidste søndag i Parken, da københavnerne skuffede ved kun at spille 0-0 mod Silkeborg. De kaldte altså på Ståle Solbakken, som blev fyret som cheftræner i hovedstadsklubben i oktober sidste år.

Og så tænker du nok, at det har gjort ondt på FC Københavns nuværende cheftræner, Jess Thorup. Men det er ikke tilfældet. Det gjorde han klart i Odense søndag aften, da hans mandskab havde sejret med 2-0 mod OB.

»Det har ikke rørt mig. Overhovedet ikke,« var det korte og kontante svar fra Jess Thorup, da han blev spurgt om sidste uges kontroversielle tilråb fra klubbens fans.

Ståle Solbakken - tidligere cheftræner for FC København. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken - tidligere cheftræner for FC København. Foto: Liselotte Sabroe

Men Jess Thorup fik alligevel indskudt, at han har forståelse for fansenes frustrationer sidste søndag. Han erkender nemlig, at præstationen mod oprykkerne ikke var på det ønskede og forventede niveau.

»Jeg sagde efter kampen mod Silkeborg, at vi selvfølgelig ikke var tilfredse. Jeg og spillerne var meget, meget skuffet. Så jeg forstår også godt, at fansene ikke var tilfredse.«

Herefter var FC København-cheftræneren så også færdig med at tale om 0-0-kampen for syv dage siden. Han ville nemlig se frem og ikke tilbage i sæsonen.

»Hvorfor er det egentlig, at vi står og taler om Silkeborg? Vi har lige slået OB med 2-0, og alligevel går snakken på Silkeborg. Hvad har de med noget at gøre lige nu?«

Viktor Fischer og Jess Thorup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer og Jess Thorup. Foto: Liselotte Sabroe

Hovedstadsklubben hentede sæsonens første sejr i Odense. Det betyder, at de nu er noteret for fem point efter tre Superliga-kampe. EM-spilleren Jonas Wind og Kevin Dilks scorede målene.

Jess Thorup nåede ligeledes at sætte lidt ord på Viktor Fischer, som FC København valgte at sælge til Royal Antwerpen tidligere på ugen.

»Der er kommet og gået mange store fodboldspillere i FCK gennem tiden, og Viktor er en af dem. Han kom i 2018 og tog Superligaen med storm, men så har skader og andre ting betydet, at det er gået ned af bakke på det seneste.«

»Og det har vi haft en god snak omkring over en længere periode. Lige nu tror jeg, at det her er det bedste for begge parter, fordi vi ønsker at se Viktor Fischer tilbage på det niveau, som vi ved, han kan præstere på. Det håber jeg, han får forløst i Belgien,« lød det afsluttende fra Jess Thorup i Odense.