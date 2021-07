»Det er brutalt, og det er nærmest den ultimative besked, som tribunen kan sende ned mod banen og trænerbænken.«

FC Københavns fans var langt fra tilfredse med det uafgjorte resultat mod Silkeborg på københavnernes hjemmebane.

Og det kunne i den grad høres ude på lægterne, hvor fans for alvor lagde pres på cheftræner Jess Thorup ved at synge efter den tidligere træner Ståle Solbakken, som du kan høre øverst i artiklen.

»Jeg kan kun tænke på, at hvis det var mig selv, som sad dernede, så ville det ikke være sjovt, men man bliver nødt til at komme videre. Selvfølgelig er det udtryk for, at det i en lang periode ikke er gået den vej, som fansene synes om eller FC København i det hele taget,« lød det fra tv-eksperten på Discovery Lars Jacobsen kort efter slutfløjt.

FC Københavns tidligere cheftræner Ståle Solbakken under Europa League kvalifikationskampen mellem FCK og Piast Gliwice i Parken i København, torsdag den 24. september 2020. Ståle Solbakken er nu norsk landstræner. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Københavns tidligere cheftræner Ståle Solbakken under Europa League kvalifikationskampen mellem FCK og Piast Gliwice i Parken i København, torsdag den 24. september 2020. Ståle Solbakken er nu norsk landstræner. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Frustrationerne kommer blandt andet fra de manglende resultater i Superliga-sæsonen, men også fra den seneste hvor FC København måtte nøjes med en tredjeplads.

Udover at kalde på Ståle Solbakken ved slutfløjt, var der også andre frustrationer, som FCK's fans kom ud med.

For allerede halvvejs inde i første halvleg begyndte man at kunne høre piften og buhen, hver gang FC Københavns kombinationer ikke fungerede optimalt. Her sang de blandt andet også, 'at man ville have FC på banen'.

Det var ikke kun fansene, som var utilfredse med FC Københavns præstation, det var midtbanespilleren Rasmus Falk også, da B.T. fangede ham kort efter kampen.

Fans fra FCK, da FC København møder Silkeborg IF i 2. runde af 3F Superligaen i Parken i København, søndag den 25. juli 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Fans fra FCK, da FC København møder Silkeborg IF i 2. runde af 3F Superligaen i Parken i København, søndag den 25. juli 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Jeg ser rigtig dum ud lige nu, hvis jeg siger, vi var der 100 procent, for det var simpelthen ikke min følelse. Jeg føler ikke, at alle var der for at give alt det, de kunne. Starten på kampen .…Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.«

Jess Thorup og resten af det københavnske mandskab har måttet nøjes med to uafgjorte hjemmekampe i de to første spillerunder af den nye Superliga-sæson.