Ansigtsudtrykket sagde det hele.

Og skuffelsen var tydelig i Rasmus Falks øjne, da han efter FC Københavns 0-0-resultat mod Silkeborg satte ord på den skuffende hjemmekamp.

»Det er langtfra acceptabelt i dag, og det var ikke, hvad jeg havde forventet. Vi er så langt fra dér, hvor vi forventer at være. Vi spiller så dårligt. Der mangler meget,« lød det fra en ærlig FCK-stjerne efter opgøret i Parken.

Et opgør, hvor hjemmeholdets niveau kom som en stor overraskelse for midtbanespilleren.

Rasmus Falk under søndagens kamp. Foto: Philip Davali Vis mere Rasmus Falk under søndagens kamp. Foto: Philip Davali

Faktisk var han direkte rystet over holdets præstation mod Superliga-oprykkerne, som flere gange var tæt på at stjæle sejren.

»Der er dårlig kvalitet i det hele, vi laver inde på banen. Jeg er sgu overrasket over denne her præstation, må jeg sige. I dag var jo direkte dårligt og enormt skuffende,« forklarede Rasmus Falk og tilføjede:

»To point ud af seks mulige. Det er jo ikke godt nok og på ingen måde optimalt. Der er rigtig mange mennesker i og omkring klubben, der lige nu er rigtig skuffede over det niveau, vi har vist. Vi bliver nødt til at blive bedre, for det her er slet, slet ikke acceptabelt.«

Føler du, I var, hvor I skulle være, da I gik på banen?

»Nej, starten var elendig. Vi vidste godt, hvad de kom med, men den energi, vi ligger for dagen ... Altså, den siger alt. Lige nu står jeg tilbage og tænker: 'Hvad fanden skete der lige?'«

Den kreative fynbo stod ligeledes med en følelse af, at der slet ikke blev ydet nok på grønsværen fra hele holdet.

Faktisk var FCK-truppen ikke rigtig til stede i store dele af kampen, lød det fra Falk:

»Jeg ser rigtig dum ud lige nu, hvis jeg siger, vi var der 100 procent, for det var simpelthen ikke min følelse. Jeg føler ikke, at alle var der for at give alt det, de kunne. Starten på kampen ... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.«

FCK-træner Jess Thorup. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCK-træner Jess Thorup. Foto: Liselotte Sabroe

Rasmus Falk var på ingen måde den eneste fra hjemmeholdet, der havde svært ved at sætte ord på den frustration, der i øjeblikket lyser ud af øjnene på spillerne i københavnerklubben

Også FCK-træner Jess Thorup var ret kontant i sin vurdering af kampen:

»Det var pivringe!«

Så præcist kan det siges?

»Ja, en rigtig dårlig første halvleg, hvor vi er tømt for energi. Vi var et skridt bagefter hele tiden, og det var frustrerende. Jeg er skuffet over niveauet, og at vi falder så meget som hold.«

Netop derfor kom Jess Thorup da også med en klar opfordring til hele FCK-mandskabet – inklusive sig selv.

»Jeg tror, vi gør klogt i at kigge os selv i spejlet, når vi kommer hjem. Nu har vi snakket om titler, favoritværdighed og alt muligt andet pis. Det skal vi væk fra,« lød det fra FCK-træneren.

Og netop opfordringen til at kigge sig selv i spejlet køber Rasmus Falk da også. For ellers bliver det en lang sæson, indrømmer han:

»Jeg håber ikke, at det her afspejler vores niveau, for så kommer vi i store vanskeligheder.«

Søndagens uafgjorte resultat gør, at FC København blot har fået to point i sæsonens første to kampe.

Oprykkerne fra Silkeborg har samme antal point efter to runder.