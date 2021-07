FC København satte endnu en gang point til i en skuffende forestilling i Parken.

For mod et hårdtarbejdende Silkeborg-mandskab spillede Jess Thorups mandskab 0-0 i en kamp, der næppe går over i historien for sit niveau.

Til tider var det faktisk pinligt at være vidne til så mange fejlafleveringer og forkerte beslutninger. Københavnerne skal grave dybt inden næste Superliga-kamp. Silkeborg kan derimod rejse hjem som ubesejrede i denne sæson.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Stærk præstation af grækeren, der ikke har fået meget spilletid i FCK. Men søndag kvitterede han en sjælden startplads med blandt andet kølighed, duelstyrke og god placeringsevne. Stærk som en græsk tzatziki, der havde fået et ekstra skvæt hvidløg. Må have givet Jess Thorup noget at spekulere over til næste startopstilling. Kom ligeledes frem til en stor chance i anden halvleg.

Karakter: 4

En svær dag for Silkeborg-angriberen i Parken. Flere gange blev han spist af den græsk-georgiske konstellation i FCK-forsvaret, og når han endelig fik bolden i en farlig position, var han alt for ofte uskarp. Burde have gjort mere ved de få gange, han rent faktisk kom frem til en chance. Især den ene, han headede fuldstændig forbi kassen inde i feltet. Havde en enkelt god afslutning, som Grabara måtte strække sig langt efter. Men det var også noget af det eneste opløftende, man så fra den 19-årige angribers fødder.

Karakter: 2

FC København

Kamil Grabara 3

David Khocholava 3

Victor Kristiansen 2 (Ud: 76.)

Marios Oikonomou 4

Peter Ankersen 3 (Ud: 76.)

Lukas Lerager 3

Carlos Zeca 2 (Ud: 55).

Rasmus Falk 3

William Bøving 2 (Ud: 55.)

Mohamed Daramy 3 (Ud: 55.)

Kamil Wilczek 3

Snit: 2,8

---

Kevin Diks UB (Ind: 76.)

Jens Stage 3 (Ind: 55.)

Pep Biel 3 (Ind: 55.)

Pierre Bengtsson UB (Ind: 76.)

Rasmus Højlund 3 (Ind: 55.)

Silkeborg IF

Nicolai Larsen 3

Rasmus Carstensen 2

André Calisir 3

Tobias Salquist 3

Mark Brink 3

Gustav Dahl 4

Mads Kaalund 3

Andreas Oggesen 2

Nicolai Vallys 3

Alexander Lind 2

Anders Klynge 3

Snit: 2,8

---



Pelle Mattsson UB (Ind: 67.)

Nicklas Røjkjær UB (Ind: 92.)

Sebastian Jørgensen UB (Ind: 67.)

Wessam Abou Ali UB (Ind: 67.)

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Clean sheet. Det evige problem for FCK i sidste sæson, men søndag lykkedes det så endelig for københavnerne at holde buret rent. Noget, der ikke er sket i Superligaen siden marts. Det var dog ikke hjemmeholdets defensiv, der havde den primære andel i den bedrift. For hvis Silkeborgs angribere blot havde været en smule skarpere i Parken, så havde Jess Thorups mandskab endnu en gang måttet hente bolden ud af eget net som så mange gange før.

Hvor var Viktor Fischer? FCK-stjernen var slet ikke i truppen til søndagens kamp, og fravalget blev af Jess Thorup begrundet med »sportslige årsager«. Er Fischer på vej til et overraskende skifte væk fra København? Eller er den danske angriber bare ikke god nok i øjeblikket? Hvis det sidste er tilfældet, så er det i hvert fald ret vildt, at en spiller, der har 21 A-landskampe på cv'et, og som har en stor stjerne hos fansene på Østerbro, ikke engang er god nok til at sidde på bænk længere.

En voldsomt skuffende sæsonstart må have efterladt Jess Thorup med et stort hovedbrud. For det var bestemt ikke kønt, det københavnerne leverede i Parken. Det virker, som om spillerne ikke helt er klar over, hvordan FCK-træneren egentlig har tænkt sig at spille. Der er pres på trænersædet i københavnerklubben, og søndagens kamp må give ham mareridt i nat. Silkeborg kan derimod rejse hjem til det jyske med god smag i munden. Dog stadig uden at have scoret i denne Superliga-sæson.