Hov, vent lige et øjeblik...Kan det passe?

Et svømmeheat ved OL er det seneste døgn blevet et stort samtaleemne. I hvert fald i Australien.

For efter et indledende heat i kvindernes 100 meter butterfly hersker der lige nu tvivl om, hvorvidt det system, der tager tid på OL-svømmerne, rent faktisk virker, som det skal.

Det skriver de australske medier News og 7News.

27-årige Emma Mckeon. Foto: MARKO DJURICA

Den store mystik går i al sin enkelthed ud på, at australske Emma McKeon lørdag blev slået af kinesiske Yufei Zhang i det omtalte svømmeheat.

Eller gjorde hun nu også det?

De australske medier skriver nemlig, at noget kunne tyde på, at en fejl i den plade, som svømmerne banker hænder ind på, når de er færdige med at svømme og skal have en tid, har skabt et større svømmedrama.

I hvert fald viser tv-billeder fra det pågældende heat, at Emma McKeon ligner den klare vinder af heatet, selv om det lørdag var den kinesiske svømmer, der blev tildelt førstepladsen.

Du kan se et billede af hele situationen, der lige nu deles flittigt på de sociale medier, længere nede i artiklen.

På tv-billederne kan den opmærksomme seere se, at det angiveligt er den australske svømmer, der rammer væggen som den første og altså ikke Yufei Zhang.

Den australske svømmestjerne Meagan Nay er én af de personer, der heller ikke er i tvivl om, at McKeon blev snydt lørdag i bassinet.

»Emma var helt klart den første, der ramte væggen,« siger hun ifølge 7News.

Of course it doesn't really matter, but how did Emma McKeon not win that heat from here? #Olympics pic.twitter.com/01fuWKRlHC — Tony Harper (@toneharper) July 24, 2021

Medierne skriver videre, at OL-arrangørerne efterfølgende har insisteret på, at hele systemet virker, som det skal.

Derfor er der da også allerede nogle, der spekulerer i, om McKeon blot skulle have ramt væggen mindre hårdt end den kinesiske konkurrent, så tiden ikke blev registreret korrekt.

Øverst i artiklen kan du se de omdiskuterede svømmeheat.