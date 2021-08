Afbrydelsen varede halvanden time, inden 11 ud af 22 spillere kom tilbage på banen.

For kampen mellem Nice og Marseille udviklede sig til et vanvittigt drama, da førstnævntes tilhængere sendte så mange kasteskyts i retningen af Marseille-spillerne, at kampen udviklede sig til et masseslagsmål. Det kan du læse mere om her.

Opgøret endte med, at Marseille tabte 1-0, da spillerne frygtede for deres sikkerhed og ikke ønskede at komme tilbage på banen igen efter afbrydelsen.

Du kan se flere billeder fra det vilde kaos i bunden af artiklen.

Scenes at Nice v Marseille rn pic.twitter.com/9gwiCBYFc6 — jimbo (@jamiekop27) August 22, 2021

Trænere, spillere, politi, fans, sikkerhedsfolk – sjældent har så mange været involveret i den slags håndgemæng, som fandt sted på Allianz Rivieras græstæppe. Nice-hjemmebanen forvandlede sig til noget, der mindede mest om en kampsportsarena.

Blandt andet gjorde et stabsmedlem fra Marseille sig bemærket ved at løbe over til en fan og uddele et voldsomt knytnæveslag. Klippet er gået viralt på Twitter og du kan se det herover.

Det skete efter fansenes invasion af banen, som fik det hele til at eksplodere.

Kasper Dolberg scorede opgørets eneste mål, inden det blev fløjtet af efter 75 minutter, fordi Marseille-spillerne altså valgte at blive væk.

Fodbolden viste sig fra sin grimmeste siden søndag aften. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Fodbolden viste sig fra sin grimmeste siden søndag aften. Foto: ERIC GAILLARD Fans invaderede banen efter provokationerne mellem Marseille-spillerne og Nice-tilhængerne. Foto: VALERY HACHE Vis mere Fans invaderede banen efter provokationerne mellem Marseille-spillerne og Nice-tilhængerne. Foto: VALERY HACHE Marseilles cheftræner Jorge Sampaoli hiver fat i en Nice-spiller, mens danske Kasper Dolberg ser på. Foto: VALERY HACHE Vis mere Marseilles cheftræner Jorge Sampaoli hiver fat i en Nice-spiller, mens danske Kasper Dolberg ser på. Foto: VALERY HACHE