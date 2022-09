Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det skabte en masse røre, da Pia Kjærsgaard kaldte et særligt tiltag for 'et knæfald for islam' til pokalkampen mellem AGF og den dansk-tyrkiske Jyllandsserie-klub Vatanspor.

Tiltaget var, at der var mulighed for, at man til opgøret 1. september på Aarhus Stadion kunne få serveret en kebab. Til trods for Pia Kjærsgaards store modstand mod indførelsen, blev den en kæmpe succes.

AGF har sågar henvendt sig til personerne bag kebabboden og bedt dem komme tilbage til aarhusianernes hjemmekamp mod FC Nordsjælland mandag. Og nu har kebabindførelsen i Aarhus medført, at andre Superliga-fans gerne så spisen udbrede sig til flere Superliga-stadions.

Til lørdagens opgør mellem Lyngby og Randers havde en af udeholdets fans nemlig taget et banner med ind, hvorpå der stod 'Ka' jeg få kebab.' Men det ellers så fredelige banner blev ikke modtaget med et smil på Lyngby Stadion – tværtimod. Du kan se banneret herunder.

Nu skal I høre noget utrolig dumt... Vagterne har taget mit banner.#sldk #lbkrfc #randersfc #hestetifo https://t.co/Nky3DDP1oH — HESTETIFO (@hestetifo) September 4, 2022

»Nu skal I høre noget utrolig dumt … Vagterne har taget mit banner,« forklarer Randers-fanen bag banneret i et Twitter-opslag, hvor han dog præciserer, at han blev bedt om at vende det af vagterne, som altså ikke tog godt imod budskabet.

Lyngby Boldklub har efter kampen undskyldt for episoden, der var en fejlvurdering fra deres side.

»Det er en klar fejlvurdering og en kæmpe skandale! Undskyld! Håber de 3 point var et plaster på såret, og ellers sørger vi for en kebabvogn når vi mødes i Mesterskabsspillet til foråret,« skriver Lyngby Boldklub i Twitter-opslaget.

Randers-fansene måtte nøjes med stadionpølser i pausen, mens de på lægterne i Lyngby kunne se deres hold snuppe en 2-0-sejr.

Med det resultat bringer Randers sig i skrivende stund i front af Superligaen. Helt anderledes ser det ud for Lyngby, der stadig er uden sejr i denne sæson og er sidst i tabellen.