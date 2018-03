Det vækker forundring i Randers FC, at det fredag eftermiddag blev offentliggjort, at klubbens puertoricanske angriber Mayron George, som man har udlejet til Lyngby BK, til sommer skifter til FC Midtjylland.

Således er Mayron George ejet af Randers FC, og ifølge den kronjyske Superliga-klubs nye direktør, Henrik Jørgensen, er der ikke underskrevet nogen salgsaftale mellem Randers FC og Lyngby.

»Lyngby har i sidste uge meddelt os, at de vil gøre brug af den købsoption, de har på Mayron George, når lejeaftalen udløber. Men der er ikke skrevet under på nogle papirer endnu. Derfor undrer det mig, at de kan melde ud, at de har solgt Mayron George, når de ikke har skrevet under på nogen aftale med os,« citeres Henrik Jørgensen for at sige til Randers Amtsavis.