»100 procent perfektion. Jeg kan ikke leve medmindre.«

Sådan starter traileren til den kommende dokumentar, hvor seerne kommer ind bag facaden på den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumacher gennem hidtil usete videoer og interview med familie og venner.

Schumacher er ikke blevet set i offentligheden, siden han i 2013 kom ud for en slem skiulykke, som næsten tog livet af ham. Han 'slap' med en hjerneskade, som han stadig bliver behandlet for i dag.

Siden da har der været helt stille om, hvordan Michael Schumacher har det. Men nu løftes sløret en anelse i den kommende dokumentar, som skal køre på Netflix.

Michael Schumacher vandt 91 løb gennem sin karriere. Foto: PATRICK HERTZOG Vis mere Michael Schumacher vandt 91 løb gennem sin karriere. Foto: PATRICK HERTZOG

»Han viser stadig mig stadig hver dag, hvor stærk han er. Han er noget helt specielt,« siger Corinna Schumacher i traileren.

I anledning af Michael Schumachers 50-års fødselsdag i 2019 opdaterede familien verden på, hvordan Schumachers tilstand var.

»Vi forsikrer jer om, at han er i de bedste hænder, og vi gør alt for at hjælpe ham,« sagde familien dengang.

Udover Scumachers kone er hans bror Ralf Schumacher, sønnen Mick Schumacher og datteren Gina Schumacher med i dokumentaren.

Den nuværende Formel 1-kører Sebastian Vettel er også med, akkompagneret af en masse folk, der hjalp i hans aktive karriere.

Dokumentaren kan ses på Netflix 15. september.