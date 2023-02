Lyt til artiklen

Vindmøllegiganten Vestas har ikke længere aktiver stående i Rusland.

Fra 31. januar 2023 har virksomheden trukket sig fuldstændig ud af landet, ligesom man har fyret samtlige Vestas-ansatte i Rusland.

Det fremgår af Vestas' seneste årsregnskab, skriver Børsen.

»Miljøet i og omkring Rusland efterlader Vestas uden holdbare muligheder for at fortsætte med at forfølge en ordentlig virksomhedslikvidation og aktivitetsudfasning i Rusland.«

»31. januar 2023 har Vestas derfor forladt Rusland ved straks at indstille alle tilbageværende virksomhedsaktiviteter i Rusland – herunder at afskedige de tilbageværende medarbejdere og efterlade strandede aktiver,« lyder det i årsregnskabet.

Aktiverne omfattede produktionsudstyr, lagerbeholdninger og en fabrik.

Ifølge Børsen havde Vestas knap 500 ansatte i Rusland før krigen i Ukraine.

Vestas meddelte i april sidste år, at man ville trække sine forretninger ud af Rusland.

Samtidig forsikrede man, at det ville ske på kontrolleret vis. Det indebar blandt andet, at man ville have fokus på at sikre sine russiske medarbejderes sikkerhed og levevilkår.

Men Vestas oplever til Børsen, at det ikke har været muligt at lave en opløsning på ordentlig vis »grundet omstændigheder uden for Vestas' kontrol«.

Adskillige virksomheder har, ligesom Vestas, trukket sig ud af Rusland efter invasionen af Ukraine.